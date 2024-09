Estos son los corridos de Peso Pluma con dedicatorias a ‘El Piyi’

Hassan Emilio es el nombre del famoso cantautor jalisciense, popularmente conocido como Peso Pluma, quien ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión por las letras de sus corridos tumbados que aluden a personajes del crimen organizado.

Nuevamente, el controvertido músico ha destacado por sus composiciones; en esta ocasión por tener al menos dos sencillos que mencionan a ‘El Piyi’, uno de los operadores de Iván Archivaldo Guzmán, quien fue capturado la mañana del 19 de septiembre en Culiacán.

Según los informes policiacos, este personaje fue identificado como Mario Alexander Gámez Cuevas y presuntamente participó en la red de narcotráfico de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, denominada como “Los Chapitos”, en Sinaloa.

Aunque se conoce poco del supuesto narcotraficante, su alias ha sido mencionado en distintos corridos de Peso Pluma, entre otros intérpretes de regional mexicano como Grupo Arriesgado, Larry Hernandez, Tito Double P y Luis R. Conriquez.

Los corridos de ‘El Piyi’

Una canción del álbum “Éxodo” que se ha popularizado nuevamente tras la detención de Mario Alexander es “La People II”, en la que Peso Pluma, Joel De La P y Tito Double P cantan sobre los enfrentamientos armados ocurridos en Culiacán, tras la detención de Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo.

Estos hechos sucedieron el jueves 19 de octubre de 2019 y el jueves 5 de enero de 2023, por lo que se denominaron popularmente como “Jueves negro” o “Culiacanazo”.

“Al hijo del jefe salimos para defender, hay que proceder en la Defender. Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté, en dos les peleé y en tres me pelé. A la capital le quitaron un hombre y a un buen elemento, ni modo, así es esto”.

“La People” es otro éxito de Peso Pluma que hace referencia a altercados armados entre militares y los cárteles sinaloenses, ahora mencionando a Nestor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, quien fue jefe de seguridad de “Los Chapitos” y habría cedido la plaza al Piyi, tras ser arrestado el 22 de noviembre de 2023.

El narcocorrido se remonta a la capital sinaloense, el 7 de enero del mismo año, cuando elementos de las fuerzas armadas intentaron detener a ‘El Nini’, pero alcanzó a huir con ayuda de sus colaboradores.

“Valen más que no me vuelvan a buscar, qué me van a encontrar. La bandera aquí sigue siendo Guzmán, lo vuelvo a recalcar”, dicen las últimas estrofas de “La People”.

Otra ocasión en la que Peso Pluma cantó sobre los integrantes de ‘La Chapiza’ fue en su conocida colaboración con Luis R. Conriquez, “Siempre pendientes”, en la que mencionan las claves 27 y 09; se dice que esta última era la que utilizaba ‘El Nini’.

“JGL traigo en las cachas orgullosamente, mandan los jefes; yo cuido el área, aquí nadie se mete. En una Urus me salgo a pasear, diez camionetas se miran atrás; cuido la plaza del señor Guzmán y al Piyi traigo de anillo de seguridad”.

Otros narcocorridos a El Piyi

En el álbum musical “Corridos Bélicos” del cantante sonorense Luis R. Conriquez, hay un sencillo en el que participó el cantautor sinaloense Tito Double P, titulado “Sin tanto royo”, en el que cantan desde la perspectiva de Mario Alexander y hacen alusión a los altercados ocurridos en Culiacán.

“Los miramos de cerquita y sin tanto rollo, de jueves a jueves brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas. Soy El Piyi y ando pilas”, suena el coro.

Otro corrido dedicado al operador de los Guzmán lleva su alias en el título, “El Corrido del Piyi”, del cantautor estadounidense Larry Hernández en colaboración con Los Caimanes de Sinaloa, lanzado en 2022.

“Navegamos línea de los Guzmán, aquí andamos laborando, no nos sabemos rajar. A un ladito del ‘Nini’ me verán; yo jamás me le despego, para mí es como un carnal. Ahorita me les voy a presentar; aventuras hay de sobra, no me he sabido rajar. Mucho gusto, a mí me apodan El Piyi y aquí andamos bien atentos a la orden del jefe Iván”.