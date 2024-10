Es tiempo de que la televisión se actualice, dice Alejandro Camacho tras 50 años de carrera

Con la experiencia que le dan sus más de 50 años de trayectoria en la televisión, el actor Alejandro Camacho ve con beneplácito que las historias se abran a la diversidad de temáticas para seguir cautivando a su audiencia.

“En el caso de Televisa, no sólo ha cambiado en los sistemas de producción y lo que se está proyectando en el Canal de las Estrellas es un reflejo de esos cambios. La empresa ha conservado la pluralidad temática para entrar a diferentes tipos de gustos del público, el que tiene como nicho y el que se ha adherido en los últimos años”, aseguró el también productor en entrevista con El Sol de México.

Reconoció que el melodrama sigue en el gusto del televidente. En los últimos años, Alejandro Camacho ha trabajado en telenovelas como “Imperio de mentiras” (2020/2021), “Minas de pasión” (2023), “Marea de pasiones” (2023/2024) y actualmente “Mi amor sin tiempo”, en cuya trama encarna al antagonista, el ingeniero “Federico”, quien es dueño de una empresa refresquera.

“A “Federico” le sorprende la vida al encontrarse con el amor de su juventud (“Greta”, interpretada por Leticia Calderón), a todos nos puede pasar, que te quedaste como enamorado y te reencuentras con ese amor, te mueve el tapete”.

El mantenerse vigente en las producciones, le permite interactuar con artistas jóvenes, lo cual disfruta, pues “me he encontrado actores y actrices muy talentosos y que están iniciando su carrera. “Creo que con el talento que tienen y la entrega que tienen para hacer sus respectivos personajes, es el tiempo el que dirá y colocará a cada uno de ellos en el lugar que les corresponde.

“Sí, estoy complacido con ellos y he aprendido mucho de mis compañeros y de mis compañeras jóvenes, no es que me vea reflejado en ellos en mis inicios, porque era otra época, era otra cosa y ahora todo cambió, pero así como se están contando historias distintas, se ven rostros nuevos de los que serán futuras estrellas".

En “Mi amor sin tiempo”, Alejandro Camacho comparte elenco, además de Leticia Calderón, con los jóvenes Karla Esquivel, Juana Arias, Andrés Baida, Michael Ronda, y Mane de la Parra. Con transmisiones de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas, la telenovela es una producción de Carlos Moreno.

“Es una historia linda, de amor, de traiciones, de lucha de poder y venganza con la que se van a identificar y con un equilibrio de talento joven con artistas experimentados”, concluye el actor concluye el actor, “La virgen loca” el 29 de octubre en el Teatro Wilberto Cantón.