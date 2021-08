En Reminiscencia, Thandiwe Newton evoca los recuerdos más profundos

Si hay un recuerdo que Thandiwe Newton eligiera para revivir una vez más, sería el nacimiento de su hija. “Una y otra vez. Una y otra vez. En casa, en una piscina de partos”, confiesa la actriz.

“Todos los años recuerdo su cumpleaños y la llamo para hablarle de su trabajo de parto; ella sabe qué contracción llevó al nacimiento de su cabeza, sabe cómo la saqué de mi cuerpo. Sí, es una reminiscencia y volvemos allí todos los años”, detalla.

La ganadora del Emmy por su trabajo en la serie Westworld evoca este momento como el responsable en su formación personal y profesional. “Sin ella no sería Maeve –su personaje en la serie de HBO–. Sin ella no habría conocido a Lisa Joy y no estaría hablando contigo sobre este nuevo proyecto, y no estaría ayudando a las mujeres a luchar por su libertad, como lo hago ahora”.

Ese nuevo proyecto al que Thandiwe Newton se refiere es Reminiscencia, cinta que parte de los recuerdos más profundos para señalar los horrores más perversos del humano y que este fin de semana estrena en México.

La cinta es dirigida por Lisa Joy, creadora de la serie Westworld por la que Newton ganó el Emmy en 2018. Producida por Jonathan Nolan –esposo de la directora–, es encabezada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson, además de contar con la participación especial de la actriz mexicana nominada al Oscar, Marina de Tavira.

Reminiscencia es un viaje a través de la memoria ubicado en un apocalíptico Miami de postguerra y al borde de la inundación. La nostalgia de los días pasados se ha vuelto un mercado atractivo, mismo que el investigador privado Nick Bannister (Jackman), explota al ayudar a sus clientes a revivir recuerdos perdidos con una máquina en un tanque de agua. Hasta que descubre un caso que lo obsesiona y lo lleva a encontrarse con una conspiración secreta.

“Lisa Joy innovó muchas cosas en esta película, su primer largometraje. Tecnología que nunca antes se había producido y que surgió de su insistencia, de su creatividad, imaginación, de su naturaleza rebelde y deseo de romper un sistema que no funciona, de resaltar los problemas que se avecinan en el futuro”, señala la dos veces ganadora del Critics’ Choice Award.

“Literalmente estábamos realizando un día de prensa para esta película y en las noticias comunicaron la necesidad de construir un muro contra inundaciones en Miami porque el nivel del mar está subiendo. Reminiscencia se trata de eso”, enfatiza la actriz.

Para esta historia, Thandiwe Newton interpreta a Watts, una ex militar que intenta evadir su turbulento pasado a través del alcohol. “Me fascina la idea de las adicciones y, en este caso, el alcoholismo que ha estado presente en mi vida porque he estado rodeada de personas que luchan contra ello. Eso definió realmente quién era este personaje”.

La invitación llegó de la mano de Lisa Joy, quien una vez en el set de Westworld le contó a Newton su idea de realizar esta cinta. Y sin darse cuenta, ese día realizó un casting que le otorgó el papel de inmediato.

“Lisa me vio como Maeve en Westworld y tuvo la firme sensación de que podía crear ese personaje, algo que ha sido una de las mejores cosas que me han sucedido personal o profesionalmente. Con Watts, pude explorar e interpretar una personalidad que no creo que necesariamente habría tenido la oportunidad de hacer en otro papel”, concluye.