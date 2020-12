En pequeñas reuniones, así celebran los famosos la Navidad

La pandemia por Covid-19 detuvo las grandes reuniones en el mundo, pero no las ganas de celebrar la Nochebuena y Navidad, incluso para los famosos. Las fiestas masivas fueron sustituidas por pequeñas reuniones familiares y actuaciones musicales especiales que algunas estrellas realizaron para sus fans en redes sociales. Así celebraron los famosos estas fiestas.

Ha*Ash

Las hermanas Hanna y Ashley del grupo Ha*Ash subieron una foto junto al árbol navideño y vistiendo unas pijamas color rojo y blanco. Ambas compartiendo con cariño la primera Nochebuena de Mathilda, la hija de Hanna que nació este año.

Alejandro Sanz

El español Alejandro Sanz subió un intento de challenge realizando un baile navideño bastante atropellado con la música que salía desde su suéter: “No importa dónde o con quién, vivamos y bailemos la navidad como se merece”, escribió.

Sebastián Yatra

Compartió la reunión que tuvo con su familia donde también celebraron el cumpleaños de una de sus tías. Antes de la Nochebuena, el cantante subió un video cantando una versión acústica de Feliz Navidad





Emmanuel

Con un poco de más de producción y reuniendo a toda su familia, Emmanuel compartió un video con su versión del tema Frosty the snowman, donde mostró a sus hijos y nietos con gorros de Santa Claus. “Con el amor de mi familia, les deseamos una Feliz Navidad. Que la tristeza se aleje y la alegría llene sus corazones”, escribió.

Alejandro Fernández

En solitario y frente al árbol de Navidad, el cantante posó para desear felices fiestas a sus fans “Momentos como éste nos recuerdan la importancia de siempre ser agradecidos por las incontables bendiciones que nos acompañan en el día a día”, escribió. En sus stories, el potrillo mostró a sus hijos Emiliano y Valentina quienes cantaban frente al piano Someone like you, cover de Adele.

Thalia

La mexicana mostró su “modo navideño” con una foto usando cubreboca y luciendo muy casual. Ayer la cantante subió un video partiendo el lechón que cocinó para la familia. “Disculpen las fachas, pero es Navidad y estamos en familia y ustedes son parte de mi familia”, compartió en redes.

Chayanne

El intérprete de Torero compartió un video junto a su árbol de Navidad recordando que es un año diferente, ya que lo pasó alejado de su familia. “Ellos están en Puerto Rico pero están en mi corazón, igual que todos ustedes El 2020 nos enseño mucho. El 2021 nos va a dar grandes sorpresas y cosas bellas. Les deseo lo mejor”, compartió.

Belinda y Christian Nodal

Los que sí realizaron una fiesta en grande con un banquete e invitados fueron la pareja de cantantes Belinda y Christian Nodal, quienes pasaron las fiestas con la familia de Belinda en una mansión con decoraciones navideñas. La pareja deseó feliz Navidad con una storie en la que intercambian besos

Reese Witherspoon

La actriz realizó una sesión de compras de último momento junto a su hija Ava Phillipe, ambas salieron a buscar los regalos para la reunión nocturna utilizando ambas un cubreboca del mismo color y estilo

Keith Urban y Nicole Kidman

La pareja compartió un video de Keith Urban interpretando una canción navideña original junto a su esposa, la actriz nominada al Oscar quien le acompañó con algunas frases. Al final, ambos enviaron un mensaje de paz a sus seguidores: “Por un 2021 brillante y optimista en todo el mundo. Dios los bendiga a todos”, expresaron.

Jennifer Lopez

La actriz y cantante lució un espectacular vestido rojo que posó desde las escaleras de su hogar. Horas antes en su cuenta de Instagram, Jlo comaprtió unos videos donde se encontraba realizando compras y adornando su árbol de navidad colocando los adornos desde una escalera y con una pijama azul

Ariana Grande

La estrella del pop subió algunos videos donde compartió su impecable maquillaje. Y momentos después agregó una fotografía junto a su mamá, utilizando un filtro con árboles navideños

Elthon John

El cantante subió a su cuenta de Instargam un reel donde se encontraba vestido como Santa Claus con un antifaz compuesto por dos coronas navideñas. El compositor deseó unas fiestas saludables al mundo y deseó reencontrarse con sus seguidores en septiembre cuando retome su gira musical en Europa

David y Victoria Beckham

La pareja compartió una fotografía con sus hijos reunidos donde el ex futbolista portó un gorro de Santa Claus para posar. Un día antes la cantante había subido en su cuenta de Instagram una foto antigua de las Spice Girls, todas vistiendo un traje rojo con blanco para celebrar la Navidad.

Justin Bieber

El canadiense subió un reel en su Instagram bailando una versión moderna de Jingle Bells Rock, realizada por el productor Maejor, donde mostró sus dotes artísticos junto a su coreógrafo Nick DeMoura y el cantante J Blaze. Horas después compartió una foto junto a su esposa, la modelo Hailey Bieber.