En La Casa de los Famosos tenemos un ego bastante grande: Luis "Potro" Caballero

Luis "Potro" Caballero, a dos días de convertirse en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos, aseguró que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SeMujeres) “tiene que atender muchos problemas antes que el de la casa”, luego de que el 8 de agosto la institución se posicionara en contra de la violencia de género que, de acuerdo con la institución, Adrián Marcelo ejerció en contra de la actriz Gala Montes dentro del reality show.

En el comunicado dirigido a la productora ejecutiva del programa, Rosa María Noguerón, SeMujeres exhortó a que se tomaran las medidas necesarias para dejar de compartir ese tipo de contenido en los medios de comunicación masiva, mismos que “son responsables de fomentar una cultura que elimine estereotipos que atenten contra la dignidad de las mujeres”.

Yo estuve dentro de la casa, sé la realidad que se vive y es un tema delicado. No puedo tomar partido por absolutamente nadie, no apoyo estos daños que están diciendo que hay.Potro.

En entrevista con El Sol de México, Potro aseguró que "la señorita Gala también es una mujer que contesta de una forma agresiva, entonces no voy a meter las manos al fuego por absolutamente nadie. Yo no me metí en ningún problema y pues bueno, la Secretaría de Gobernación (como se refirió a SeMujeres), creo que tiene que atender otros muchos problemas antes que el de la casa”.

Era lógico que iba a haber diferencias. Toda la gente que está dentro de la casa tenemos un ego bastante grande y a la menor provocación explotas.Potro.

Yo pensé que estaba haciendo algo magistral; al público no le encantó: Potro

En la Gala de Eliminación del domingo, Potro recibió la menor cantidad de apoyo por parte del público, en una emisión sin precedentes que recibió más de 35 millones de votos, que fue inédita por su formato, debido a que todos los participantes estuvieron nominados y en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos.

Yo pensé que estaba haciendo algo magistral, al parecer al público no le encantó, pero eso no me califica ni como persona, ni como habitante, ni como competidor.Potro.

“Creo que fue una salida justo a tiempo, antes de que explote la bomba. Por el momento creo que los dos cuartos están en un momento de paz. No sé cuánto les vaya a durar, pero eventualmente van a seguir pasando roces. Lo único bueno que yo veo de esas situaciones es que yo ya estoy afuera”, comentó Potro, quien en el pasado también fue parte de La Academia y Acapulco Shore.

Potro dijo que está contento de la versión de sí mismo que mostró en la casa, caracterizada por tener “más templanza”, también señaló que seguirá participando en La Casa de los Famosos como comentarista.

¿Quién ganará La Casa de los Famosos?

Potro aseguró que "no podría decir quién va a ganar. Hay personalidades muy fuertes, cada semana el público cambia, cada semana el público crucifica a alguien, pero creo que Arath se está perfilando muy bien, por otro lado está su némesis, Adrián Marcelo”, finalizó.