En el Día del Padre Poncho Lizárraga recuerda las enseñanzas de Don Cruz

Mazatlán, Sin.- Cuando Poncho Lizárraga tenía 24 años de edad, su padre, Don Cruz Lizárraga, le dio cinco consejos que a él le hubiera gustado saber a esa edad.

En este Día del Padre, el líder de la Banda El Recodo compartió en su cuenta oficial de Facebook estas palabras que le han servido para ser una mejor persona en la vida.

El primero fue: “No te estreses. Lo que va a pasar, te estreses o no, va a pasar, así que mejor toma las cosas con calma”.

No compararse con nadie en la vida fue el segundo consejo: “Concéntrate en tu vida, no estés viendo la vida de los demás, el amor, matrimonio, hijas (os), logros profesionales, bienes, todo llegará en su debido momento. No te apures por ser igual a los demás, porque tú eres tú y eres único”.

El tercer consejo fue: “Diviértete. Sal con tus amigos, conoce gente nueva, diviértete porque la juventud pasa volando, viaja, conoce nuevos lugares, sonríe y vive al máximo, con responsabilidad y respeto”.

“Prepárate para el futuro” fue el cuarto consejo: “Estudia, aprende un nuevo idioma, aprende a cocinar, a lavar, a hacer todo lo necesario para mantener un hogar, aprende otros campos que no conozcas, mecánica, electricidad, jardinería, tú aprende lo más que puedas, no te limites”.

Finalmente, “No te aferres a nada”, fue el quinto consejo que Don Cruz le dio a Poncho Lizárraga cuando apenas era un joven músico. “Todo viene y todo va, así que no te aferres a nada. Que nada te pese para volar y que nada te estorbe para aterrizar, disfruta el viaje”.





A 27 AÑOS DE SU PARTIDA

Y justo dos días antes de celebrar el Día del Padre, el 17 de junio se conmemoró el 27 aniversario de la muerte de Don Cruz Lizárraga, fundador de “La Madre de Todas las Bandas”.