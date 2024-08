Emma Coronel comienza su carrera como modelo en video musical tras su libertad condicional

Culiacán, Sin.- Emma Coronel ha decidido iniciar una carrera como modelo en un video musical, impulsada por la notoriedad que le ha dado su vínculo con el famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Desde el 13 de septiembre de 2023, Emma recuperó su libertad después de pasar casi tres años en la prisión de "FMC Carsewell", en Fort Worth, Texas. Ahora, enfrenta nuevas condiciones de liberación, entre ellas la obligación de tener un empleo a tiempo completo, que debe ser de al menos 30 horas semanales.

En una entrevista reciente con el programa Despierta América de Univisión, Coronel Aispuro habló sobre cómo se está adaptando a su vida fuera de prisión y su nueva incursión en el mundo del modelaje.

“Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, confesó a María Antonieta Collins, la periodista encargada de la entrevista.

Emma aparecerá en el videoclip de una canción que narra su propia historia, interpretada por su abogada Mariel Colón Miró, quien también es aficionada de la música regional mexicana. Esta canción, titulada "La Señora", será lanzada hoy, lunes 5 de agosto.

Este es el primer proyecto profesional de Emma Coronel desde que recuperó su libertad hace 11 meses. En la entrevista, comentó que está enfocada en el presente: "El pasado ya es pasado".

El corrido que cuenta la historia de la esposa de El Chapo fue compuesto por Mario "El Cachorro" Delgado, conocido por su trabajo también con Guzmán. Coronel, quien ha sido puesta en libertad condicional por cuatro años, ha decidido seguir su sueño de la infancia con el apoyo de su amiga y abogada.