“El secreto de Selena” por televisión abierta

Culiacán, Sin.- La espera terminó, pues llegó a la televisión abierta por Azteca 7 “El secreto de Selena”, la serie basada en el libro biográfico homónimo de la autoría de María Celeste Arrarás y es Sofía Lama quien precisamente interpreta el personaje de la periodista, sumándose así a su trayectoria en el competido mundo seriéfilo.

Por su parte, Damayanti Quintanar da vida a Yolanda Saldívar, personaje clave en ficción y realidad dentro de la historia que marcó el suceso con fatal desenlace que terminó con la vida de “la reina del tex- mex”: la inolvidable Selena Quintanilla.

Gossip Unen juventud y experiencia

La serie comienza con el asesinato de Selena y reconstruye lo sucedido los meses previos a la muerte de la cantante, logrando poner todo en perspectiva y humanizar a la leyenda del tex- mex con una historia real y gran respeto a su trayectoria y memoria.

Sofía Lama

Actriz mexicana de teatro, cine y televisión egresada de la Escuela de Artes Escénicas Casa Azul y The Hollywood Films Institute, ha destacado en importantes proyectos como “El secreto de Selena”, “Dueños del paraíso”, , “Sin senos no hay paraíso”, “La casa de al lado” y “Guerra de Ídolos”. Su incursión en la industria Estadounidense con series como “Queen of the South”, “Chicago PD”, “Designated Survivor” y “NCIS: Los Ángeles” ha marcado su trayectoria.

Actualmente también es parte de la serie “100 Días para Enamorarnos” en Netflix , una de las más vistas del 2020 y próximamente estrenará su segunda temporada.

Damayanti Quintanar da vida a Yolanda Saldívar. Foto: Cortesía | Damayanti Quintanar

Puedes leer: Alejandro Tommasi, a tono con las Grandiosas

Damayanti Quintanar

Actriz egresada de Casa Azul, inició su carrera en teatro y posteriormente incursionó con cortometrajes en el séptimo arte. “Los plateados”, “Mujeres Asesinas”, “Como novio de pueblo” y “El secreto de Selena” la han llevado a consolidar su sólida y prometedora carrera. Participó en “Narcos México 2” que próximamente llegará a Netflix y está próxima a estrenar “La muchacha que limpia”.





















Lee más aquí: