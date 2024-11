Él no baila solo: ellas han sido los amores de Peso Pluma

Culiacán, Sin.- Sin duda, Peso Pluma es uno de los cantantes actuales más populares del mundo. En 2023, se ha destacado como el artista latino más escuchado en plataformas digitales, rompiendo varios récords en su camino hacia la cima.

Sin embargo, no solo ha estado en el ojo público por sus canciones, sino por su vida privada y relaciones sentimentales. Esto ha hecho que el originario de Zapopan, Jalisco lo conozcan también como un rompecorazones.

Aquí te presentamos las novias que se le han conocido a Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma:

Karla Rivas

La reina de belleza originaria de Mazatlán, Sinaloa, es la primera conquista que se le conoce a Kabande Laija. La pareja salió en el año 2019, siendo una relación corta, y al término de esta empezó a salir con su siguiente romance.

Peso Pluma no solo brilla en la música, también ha dejado huella en el amor. ¿Quién es la afortunada de su corazón? Foto: Instagram / @karlrivas

Odalys Velasco

Odalys es una influencer y modelo de OnlyFans originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, quien estuvo saliendo con el cantante. Sin embargo, la relación se fracturó cuando, según Velasco, este le fue infiel en 2022. Cabe recordar que a la modelo también se le relacionó con el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, aunque esto último nunca fue confirmado.

Peso Pluma no solo brilla en la música, también ha dejado huella en el amor. ¿Quién es la afortunada de su corazón? Foto: Instagram/ @odalysvelasc

Jeni de la Vega

La actriz y modelo Jeni de la Vega fue la primera novia de Peso Pluma que le puso fin a la relación, alegando que ambos no eran compatibles. Tiempo después se le vio saliendo con el actor Eleazar Gómez.

Foto: Instagram / @jenidelavega

Jailybne Ojeda Ochoa

Al parecer, las modelos son la debilidad de la “Doble P”, pues también estuvo saliendo con la creadora de contenido en OnlyFans, Jailybne Ojeda Ochoa, en marzo de 2023. Jailybne también es la modelo del videoclip de su famosa canción “Ella Baila Sola”.





Dania Méndez

La participante de reality shows como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, Dania Méndez, fue relacionada con el cantante, ya que a ambos se les vio varias veces juntos en lugares públicos. Los internautas señalaron que estaban en una relación; sin embargo, esto no fue confirmado. Méndez apareció en el videoclip de la canción “Bye” en 2023.

Foto: Instagram/ @dania.mndz

Maya Nazor

Este romance fue algo fugaz, pues de acuerdo con fuentes cercanas a Laija, solo fue algo momentáneo mientras se conocían en un antro.

Nicki Nicole

Peso Pluma y la cantante argentina Nicki Nicole fueron, en su momento, una de las parejas del espectáculo más comentadas, pues además de presumir su relación en redes sociales, ambos cantantes llegaron a compartir escenario.

Todo iba bien hasta que se le vio al cantante de “Lady Gaga” de la mano de una mujer desconocida en Las Vegas, lo que reventó las redes. Al parecer, la argentina se enteró, al igual que todo el mundo, mediante los videos y fotografías que circularon en redes sociales.

Posteriormente, borró todas las fotos de Instagram junto con la “Doble P” y escribió el siguiente mensaje:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribía en una historia de Instagram, poniendo fin a su historia de amor.

Foto: Facebook/ Nicki Nicole

Diana Esparragoza

Recientemente se vio al cantante de corridos tumbados Peso Pluma caminando tomado de la mano por las calles de París con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Este avistamiento ha desatado cientos de especulaciones sobre su romance, aunque esto aún no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

Diana Esparragoza, de 26 años, es una influencer con más de 180 mil seguidores en Instagram y 45 mil en TikTok, donde comparte su lujoso estilo de vida.