El hombre gris, cinta que erradica el estereotipo del rol femenino

Detrás de uno de los agentes de la CIA más buscados, existe una mujer que sirve como fortaleza para afrontar cada uno de los obstáculos que se le presentan, incluso, será ella quien lo ayude a librarse de la muerte.

Court Gentry (Ryan Gosling), uno de los agentes más hábiles de la Agencia Central de Inteligencia, fue de los que más destacó cuando trabajó para la compañía, sin embargo, accidentalmente descubrió secretos oscuros de ésta, lo que lo convierten en un blanco a perseguir.

Lloyd Hansen (Chris Evans), su ex colega psicópata no se detendrá hasta capturarlo, lo que no sabe es que Gentry cuenta con el apoyo de Dani Miranda (Ana de Armas), una mujer fuerte que implementará grandes estrategias para salir bien librados.

Es así como se desarrolla El hombre gris, cinta que, además de entretener, erradica el estereotipo del rol femenino dentro de un proyecto de acción, según compartió la protagonista, así como las actrices Jessica Henwick y Julia Butters, quienes conforman el cast.

“¡Me encanta (cómo proyectan el rol femenino en el filme)! Es muy importante que los personajes en las películas de acción no se presenten como mujeres que usan tacones altos y golpean a los chicos y son sexys. Es indispensable que se represente también de una manera en la que estén haciendo un trabajo y no importa si son atractivas. Creo que es muy valioso representar a las mujeres con respeto y poder al mismo tiempo”, afirmó Butters en conferencia de prensa.

“He estado allí, he hecho eso, yo he sido una mujer con tacones altos, pateando traseros en la película y luciendo hermosa, pero hay algo realmente refrescante, el enfoque no está en eso. No soy el interés amoroso de Court (Ryan Gosling). Se trata su poder de una manera diferente y eso es realmente genial”, agregó Armas.

De acuerdo con Joe Russo, quien dirige la cinta junto con su hermano Anthony, la trama aborda algunos problemas sociales actuales, lo que la ubica como una historia moderna en la que entremezcla el drama con la comedia.

Para Gosling, este proyecto implicó muchos retos físicos, admitió que durante algunos meses recibió una rutina estricta de entrenamiento, pero también agradeció el gran trabajo hecho por los stuns.

“Los hermanos Russo tienen un proceso realmente genial de trabajo, al comienzo de la película, nos sentamos con todos los jefes de departamento, pusieron el guión en una pantalla grande y todos opinaron, fue un trabajo muy colaborativo, realmente te ponen en la misma página, vas en la misma sintonía y quedó claro que estábamos filmando una película como las que yo crecí amando en los años 80 y 90”, expresó Gosling.

A diferencia de otras cintas, en las que la imagen de Evans es el héroe, incluso sus músculos son los que más llaman la atención, para esta película, el actor se posicionó en el lado contrario, siendo un villano, con una imagen ligeramente diferente.

“Interpretar a un malvado siempre es un poco más divertido. Tienes un poco más de libertad, recibes muchas más bromas, pero trabajar con los Russo es lo que da esa sensación de confianza y libertad.

“Cuando confías en los cineastas, estás más que dispuesto a tomar riesgos y, ciertamente, un personaje como este exige riesgo. Entonces, sin los Russo y la relación y la compenetración que tenemos, no sé si hubiera tenido una experiencia tan gratificante”, compartió el actor de 41 años.

Las escenas se rodaron entre el Palacio de Chantilly, en Francia, Long Beach en California, Estados Unidos, Praga, en República Checa y Bakú en Azerbaiyán.

“Hubo una escena en Praga que necesitábamos una gran parte de la ciudad para lograrlo, fue muy complejo, realmente, sólo para dar un ejemplo de lo difícil que fue: había un tranvía en el que El hombre gris se sube y está en una especie de persecución, hay un montón de mercenarios alrededor y se precipitan a través de Praga; para filmar esta secuencia ¡usamos tranvías reales!”, dijo Anthony Russo.

Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Wagner Moura y Dhanush completan el elenco.

El guión corrió a cargo de Christopher Markus y Joe Russo, basados en la novela de Mark Greaney. De acuerdo con el portal IMDB, se estima que el proyecto tuvo un presupuesto aproximado de 200 mil millones de dólares.

El hombre gris se estrenará este 22 de julio a través de Netflix.