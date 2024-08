El Festival Macabro rinde tributo a Pedro Rivero y Lex Ortega

El terror invadirá la ciudad nuevamente. En su edición 23, el Festival Macabro se presenta en la Ciudad de México ofreciendo contenidos de horror y suspenso a los espectadores.

“Este año tuvimos que pelear un poco con la incertidumbre, hubo muchos cambios, estamos en un momento de transición política, pero más allá de si recibimos o no apoyos económicos de parte del gobierno, es el momento social que estamos viviendo de manera global. Los cambios vienen sin que uno vea por dónde y hay que adaptarse, ese fue el reto, adaptarse al momento, a los cambios en todos los sentidos y mantener el nivel de este festival“, afirmó en entrevista Edna Campos, directora del proyecto.

Para esta edición, el codirector y guionista de cine de animación Pedro Rivero, conocido por su trabajo en cintas como “El hoyo” (2019), “Psiconautas, los niños olvidados” (2015), “Birdboy” (2011) y “La crisis carnívora” (2007), así como el director que ha logrado poner el cine fantástico y de terror latinoamericano como uno de los audiovisuales más relevantes de este siglo, Lex Ortega serán los homenajeados del evento. Ambos se encargarán de impartir charlas, sesiones de preguntas y respuestas y compartir sus proyectos audiovisuales con los asistentes.

“En 2010 hice el cortometraje ‘Devourment’ y no tenía ni idea a dónde iba a parar, sabía del festival, pero no sabía cómo registrarlo y ahora llegar a este punto donde yo soy uno de los homenajeados por todo ese trabajo y crecimiento que ha sido, sin duda, en conjunto con Macabro; que casi 15 años más tarde estén volteando atrás a ver mi trabajo, está súper chido“, expresó Ortega en entrevista.

El festival se llevará a cabo el 22 de agosto al 1 de septiembre, en sedes como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Cineteca Nacional México, Cineteca Nacional de las Artes, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Sala Julio Bracho, Cinemanía, Centro de Cultura Digital y la sede digital Nuestrocine.mx, entre otros.

La inauguración tendrá lugar el 22 de agosto en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos a las 17:00 horas, con la exhibición de la cinta “The Complex Forms”, mientras que la clausura y premiación de la selección oficial se desarrollará el 31 de agosto en el Centro Cultural España; en ésta se proyectará la cinta “El Faro”.

Los eventos especiales del programa serán un homenaje al productor y director estadounidense Roger Corman a través de la exhibición de sus trabajos.

También se presentará “Jeepers Creepers” de Víctor Salvia, bajo la producción de Francis Ford Coppola, en su 23 aniversario.

“Longlegs” de Oz Perkins, “Pesadilla Maligna”, de Kjersti Helen Rasmussen, “The Watch 2: La Cacería”, de Park Hoon-jung y “La Maldición de Okamuro”, de Yukito Matsuno serán algunos preestrenos fuera de competencia que engalanen el festival.

Por otro lado, también se hará espacio para entablar conversatorios sobre la presencia de la Inteligencia Artificial dentro de las producciones cinematográficas.“Hay una discusión ética que es lo que nos preocupa a la mayoría, si la IA puede desplazar a la gente de su trabajo por un lado, por otro si hay piratería en cuestiones artísticas, pero cuando empezó a salir esto, sí me sorprendió mucho y me dio miedo, porque todo lo desconocido da miedo.

“Pero he estado leyendo un poco más de ello y es el enfoque que tenemos que cambiar un poco, no usar la IA para cosas que no son necesarias para ello sino como una herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la vida”, indicó Montes.