El director de “Hostal” cuenta una historia de bandidos en su adaptación de Borderlands

El director Eli Roth no teme darle su toque de locura y caos a los proyectos donde participa, el más reciente es la adaptación cinematográfica de “Borderlands”, un videojuego creado en 2009, que sigue a un grupo de forajidos que emprenden una misión en conjunto.

Puede interesarte: El Festival Macabro rinde tributo a Pedro Rivero y Lex Ortega

En entrevista con El Sol de México, el también realizador de “Hostal” adelantó que esta historia “no será violenta, pero verán este elemento donde sientes que la persona a cargo está perdida y está en manos de un lunático, quería traer esa diversión.

“También hay humor en todas mis películas, incluso cuando la chica está siendo perseguida, un carrito de compras golpea a alguien en la cabeza. Los personajes gritan, pero la audiencia se está riendo. Es la diversión lo que es asqueroso y loco, quería tener escenas que llevaran a la gente a decir que nunca habían visto eso en una película”, agregó.

Gossip Mafalda, la niña que cuestiona al mundo, llegará a Netflix

El estadounidense subrayó que contó con la autorización del creador del juego, Randy Pitchford, para modificar la historia y adaptarla a un lenguaje de cine que funcionara dentro del libreto que coescribió con Joe Crombie.

Un gran elenco

Esta historia sigue a una cazarrecompensas llamada “Lilith” (Cate Blanchett) durante su travesía al planeta Pandora. Su tarea es encontrar a la hija de “Atlas” (Edgar Ramírez), y para lograrlo hará equipo con un grupo de forajidos conformado por “Roland” (Kevin Hart), “Tiny Tina” (Ariana Greenblatt), “Krieg” (Florian Munteanu), “Tannis” (Jamie Lee Curtis) y “Claptrap” (Jack Black).

Con respecto a este elenco, contó que el público los verá realizando un trabajo muy distinto a los que han visto antes. “Cate aprendió a usar el lanzallamas, verán a esta ganadora del Oscar usando un arma”, bromeó.

La labor de dirigir a un grupo tan experimentado de actores es más sencilla de lo que parece, pues únicamente se trata de darles la mayor libertad posible. “Sólo hay que darles una cámara, dejarlos hacer lo suyo y quitarte del camino. No vas a tener un mejor efecto especial que el rostro de Cate Blanchett o de Jamie Lee Curtis”.

Eli Roth Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Dado que su filmografía se compone, en su mayoría, por cintas de terror y acción (“Viernes negro”, “El justiciero”, entre otras), los artistas ya sabían qué esperar cuando aceptaron colaborar con él.

Roth considera esto un punto a su favor, ya que a los mismos actores les permite dar rienda suelta a su creatividad cuando llegan al set.

“Al trabajar conmigo saben que harán algo diferente, confían en mí, saben que yo también soy actor. Cuando se acercan a mí, están dispuestos a volverse completamente locos”.

Hace caso omiso a las críticas negativas

El director confesó que cuando está trabajando en una película, suele mantenerse alejado de las redes sociales, para evitar ser influenciado por posibles comentarios negativos que pueda leer.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Según afirma, únicamente voltea a estas opiniones cuando alguien de su equipo le advierte que hay algo relevante donde se requiere su atención. “A mí me importa hacer una buena película, pero no tanto lo que diga la gente. No puedo trabajar si me preocupo por la opinión de una persona, porque cada quien piensa diferente”, explicó.

“No hay una sola película que complazca a todos, no existe. Es un error tratar de hacerlo, mi trabajo es intentar hacer la mejor película posible y sacar todo ese ruido”, finalizó.