El buen par abre paso a su nueva producción musical

Una nueva propuesta musical llega al regional mexicano, llenos de frescura y profesionalismo, con El Buen Par, una agrupación campirana quienes, con la emoción a tope, llegan con muchos sueños por querer cumplir, buscando ser favorecidos por el gusto del público con su música.

Sergio Trujillo (armonía y segunda voz) y Alex Carrillo, (requinto y primera voz) tienen ocho años ofreciendo su música, pero como proyecto musical, El Buen Par, tienen dos años, así lo comentaron en su visita a las instalaciones del periódico El Sol de Sinaloa. Con este proyecto musical, los jóvenes cantantes compartieron que ofrecerán lo mejor de ellos para ganarse un lugar privilegiado dentro del género del regional mexicano.

Ahora El Buen Par, se encuentra promocionando un nuevo disco, “este nuevo material cuenta con la mitad de temas inéditos y la otra con covers que son los favoritos de los clientes, viene además unas canciones con banda”, explicaron en la entrevista.

Entre los temas que contiene este disco y los cuales son inéditos, son “El 21” y “Más sabe el diablo por viejo”, temas de la autoría de Alex, quien compartió que uno de los géneros que más le gusta escribir son románticos, “soy serio para escribir, hago que el tema en verdad les llegue que se sienta bien bonito al escucharlo, también me gusta escribir corridos y me gusta que sean corridos de verdad, no ponerle demás, ni menos, me gustan tranquilos con mi estilo”.

Sobre su estilo campirano, Sergio y Alex, comentaron que se sienten muy cómodos con este género, “para nosotros es muy cómodo (este género) creo que estamos muy acoplados, es nuestro estilo y nos sentimos muy bien, nos ha gustado también mucho el trato de la gente”, aseguraron.

Durante la plática los músicos destacaron que lo que más le piden sus seguidores son los corridos, temas que son los que también les gusta mucho interpretar, así como las románticas. Confesaron además que en este momento uno de los principales retos que tienen es ofrecer lo mejor de ellos en su música, “queremos ofrecer nuestro trabajo bien hecho, queremos brindar nuestro talento a todas las personas, y claro, en algún momento poder estar en grandes escenarios”.

“Tenemos muchos planes, ahorita estamos con presentaciones privadas, y queremos iniciar a ofrecer nuestra música por todo el país, queremos hacer una gran trayectoria para pronto irnos a Estados Unidos”, concluyeron.

Para saber

La agrupación EL Buen par realizó una colaboración con el bajista del grupo de rock mexicano Kinky, Pliego Villarreal, para el tema oficial de Los Tomateros de su temporada 2019-2020 titulado “Con todo”.

Agrupación sinaloense El Buen Par. Fernanda Favela/El Sol de Sinaloa