El black metal de Thamuzifer conquista fronteras

Culiacán, Sin.- Sinaloa es la cuna de muchos artistas, quienes gracias a su talento han logrado colocar en alto el nombre del estado a nivel internacional, resaltando la variedad artística que tiene el estado.

Tal es el caso de Thamuzifer, una banda nacida en la capital del estado en la primera ola de black metal en Culiacán, teniendo desde entonces 16 años activos de música, videos y presentaciones, grupo que lleva su nombre por “Thamu” demonio de la guerra y “Zifer” en alusión a Lucifer.

Thamuzifer nació en el año 2005 a manos de su líder Julio Andrés Machado, también conocido como “King”, quien tenía como propósito únicamente lanzar música inédita. Sin embargo, fue a raíz de un “palomaso” con Evilheart en una presentación en Los Mochis, que comenzaron a tener un público fuera de la capital, logrando llegar a distintos rincones del mundo.

Debut

Fue el 13 de mayo del año 2006 que la agrupación que en aquel entonces estaba conformada por Julio, Sergio Aréchiga, Marco Antonio “Valencia”, Ever Pinto y Adán Astorga “El Irlandés”, debutó en “La Cueva”, presentando todo una performance que los convertiría en una de las agrupaciones más llamativas de la capital.

“Empezamos en el 2005 y para el 2006 debutamos en una tocada que se llamaba La Cueva, en donde había varias bandas de Black Metal y nosotros comenzamos con todo, quisimos ser la diferencia y pues el vocalista de nosotros mientras tocábamos el vocalista sacó una espada para rasgarse mientras cantaba y eso era algo que no se había visto y pues empezamos fuerte, de ahí hicimos figura, porque comenzamos ya con nuestro maquillaje y todo el performance”, dijo el frontman de la banda.

La primera presentación fue crucial para la banda, pues de esa manera, Thamuzifer se plantó como una banda de Black Metal y desde entonces, le han sido fieles a su género.

“Siempre le hemos sido fiel al género, cuando empezó la época del metal melódico, ahí estuvimos, cuando empezó la época death, seguimos en el black y en cada etapa del metal que va llegando seguimos siendo el mismo género, realmente ahorita nosotros somos la única banda de black metal de Culiacán, que se ha mentido en pie desde la primera ola del género aquí en la ciudad”, puntualizó el líder del grupo.

Dificultades

Al tiempo de que Thamuzifer comenzó a sonar en la escena del metal Culichy, salió el primer vocalista, teniendo su primer cambió dentro de la alineación, pero siguiendo con el mismo propósito al frente de hacer música.

En el 2008, Jesús Gastelum “El Berru”, se integró a la banda con quien grabaron su primer álbum “Oscura Sociedad Sacrílega”, el cual duró 4 años en terminarse y tuvo que ser grabado por separado, pues la alineación de la banda se vio afectada, debido a que los dos vocalistas que estaban en ese entonces, se vieron involucrados en asuntos legales que los llevaron a ser encarcelados por un año.

“Fue todo un drama hacer ese álbum, pues grabamos desde el 2008 y se terminó hasta el 2011, porque aquellos estuvieron encerrados un año, además de que el baterista grabó su parte nada más y se salió y pues yo me encargue de grabar guitarra y bajo y desde entonces yo agarre la batuta y me empecé a involucrar en cada posición de la banda y el disco lo mandamos mezclar a España y a maquilar en Venezuela”.

Luego de eso, “El Berru”, como fue conocido y quien se encargó de ser la primera voz en los primeros 6 años del grupo, falleció en el año 2013, lo cual fue un duro golpe para la agrupación pues además de perder a quien fue su vocalista y amigo.

Su música en el mundo

Con 16 años activos de hacer Thamuzifer, ha logrado llegar con su música a distintas partes del mundo, como Rusia, Polonia, El Salvador, Estados Unidos entre otros países que han aceptado tanto su música como el performance que hace al momento de sus presentaciones.

“Hemos recibido mensajes de personas en otros países donde nos han pedido mercancía y al no poderla mandar, ellos mismo se hacen playeras con nuestro logo, de hecho nos han mandado fotos donde se tatúan nuestro logo”, externó el líder de la banda.

Thamuzifer, ha logrado ser una de las bandas recomendadas por conocedores del género a nivel internacional. Además de obtener una oferta con una firma discográfica de Singapur, la cual aún sigue en pie.

De hecho al tener un alcance tan amplió a nivel nacional e internacional la banda ha sido invitada a abrir conciertos como teloneros de bandas del género, como Deathstars, una banda polaca que hace unos años se presentó Ciudad Obregón, Sonora.

Otros caminos y otros escenarios

Aún cuando Thamuzifer es una banda nacida en Culiacán, la agrupación siempre ha destacado fuera de capital, siendo esta la primera entrevista que el grupo tiene en un medio local.

Thamuzifer desde su primera presentación informal, ha tenido muy buena aceptación en otros estados y municipios, tratando de aceptar cada oportunidad de tocar fuera para darse a conocer, pues aunque son una banda culichy, que se ha presentado en el Festival del Rock Sinaloa, no siempre tocan en las presentaciones de la escena local, pues la mayor parte del tiempo sus conciertos se llevan a cabo en otras ciudades del país.

“Antes cuando hacían tocadas por aquí a nosotros a veces nuestras presentaciones eran fuera o estábamos en alguna competencia, desde el inició tomamos nuestro camino y no es malo, pero hemos recibido más apoyo en otras ciudades del estado y otros estados que aquí”, expresó el cantante.

Pero su principal objetivo es llevar su música a otros festivales fuera del estado, por lo que aprovecharon la pandemia para participar en el año 2020 en el live del Regreso de la Escena Viviente y el Black Home Fest. Sin embargo, es a causa de la misma pandemia que presentaciones importantes para el grupo se han pospuesto hasta nuevo aviso como el México Black Metal Fest.

Por amor al arte

Thamuzifer ha pasado por cosas difíciles, que en otras circunstancias pudieron haber terminado con la banda y la motivación de seguir adelante. Sin embargo, su líder afirma que han logrado levantarse de las cenizas, gracias a la pasión y entrega que él ha tenido en el proyecto.

“No cualquiera aguanta que su vocalista falleciera o que sus vocalistas caigan en la cárcel, que haya cambios de alineación a cada rato o que no te inviten tanto a tocar, yo lo he aguantado porque para mi es muy importante seguir haciendo música, para mí es más importante no dejar de tocar pues, y si no hay ahorita donde tocar, pues yo voy a seguir ensayando con mi banda”, recalcó.

El Black metal en la ciudad no es el género musical más popular. Sin embargo, para el líder del grupo, la pasión que pone en cada canción es tan importante que siente tener una deuda con el grupo pues aunque han tenido muchas adversidades, cambios en sus alineaciones, a causa de distintos motivos, el tratado de que la banda no caiga y así ha logrado mantener durante casi dos décadas este proyecto.

De hecho un dato curioso de la banda es que aunque tocan con equipo de alta gama y le invierten tiempo a su proyecto, dinero y pasión, el objetivo de Thamuzifer no es monetizar con su música, claro que si eso sucede sería para ellos una buena recompensa. Sin embargo, tienen tan planteado no monetizar su música que cada uno de ellos tiene un trabajo formal.

Hoy en día la banda que gracias a las redes sociales y las plataformas musicales ha llegado más lejos de lo que en su moment+o pudieron imaginar. Por lo que el grupo desde hace unos años comenzó a impulsar sus redes sociales para así tener más alcance al público.

Actualidad

Actualmente Thamuzifer se encuentra haciendo música para poder concluir su segundo y tercer álbum y así ampliar su discografía, de la cual muchos sencillos están disponibles en la plataforma musical de Spotify.

El grupo que ha dado vida a la canción de “Sin Salvación”, sencillo que contó con la participación de Daniel Santos y del cual se grabó hace unas semanas el video oficial, que ya está disponible en Youtube y Facebook oficial del grupo las cual se puede encontrar como Thamuzifer.

Esta banda ha sido entrevistada por diversos medios de comunicación expertos en el tema que tiene catalogada a la agrupación como un grupo con nivel profesional para llegar más lejos de lo que se encuentra ahora.









