Don Germán Lizárraga es ‘El Heredero’

Mazatlán, Sin. - Don Germán Lizárraga y su Banda Estrellas de Sinaloa, junto a su hermano José Ángel Lizárraga y Kenia Lizárraga anunciaron en una rueda de prensa en las oficinas de la agrupación, que está próximo a estrenarse el corrido ‘El Heredero’.

“‘El Heredero’ surge ya que andaban buscando hacer un corrido de alguien que realmente se lo mereciera, alguien que fuera alegre, y que hablara de nuestra música”, comparte Kenia.

La filmación del video se realizó en El Recodo. “Lo hicimos en el pueblo de El Recodo para mostrar a todo el mundo lo bonito que es”.

El video se estrena el 15 de enero para que lo esperen en todas las plataformas digitales. “Con este video se enseñará al mundo entero lo que era El Recodo en el pasado y lo que es en el 2020”, dijo Kenia.

Kenia Lizárraga compartió que se hicieron tres cápsulas sobre la grabación de ‘El Heredero’ y testimonios de Don Germán Lizárraga y “El Mimoso”.

Donde “El Mimoso” expresa: “Yo no le llamo corrido, para mí esto es como un homenaje, un reconocimiento a la trayectoria de Don Germán Lizárraga. Los homenajes son en vida”.

Cabe destacar que “El Mimoso” junto a Estrellas de Sinaloa interpreta el corrido, y que cuando le hicieron la invitación para participar, sin pensarlo dijo que sí.

“En la vida nunca se debe olvidar algo muy importante, siempre hay que estar y ser agradecidos con la gente que en algún momento te brindo la mano”.

Don Germán expresa que él empezó a sentir amor a la música, porque su padre (Don Cruz Lizárraga, q.e.p.d.) tenía la ilusión de que algún día fuera músico y a los cuatro años empezó con el clarinete a mover los dedos.

SOBRE EL ACCIDENTE

Todos pensaron que al tener el accidente yo iba a retirarme. Pero no, yo tengo la misión, la responsabilidad que heredé de mi padre, de que la banda se conociera por todos los rincones del mundo.

Don Germán









Don Germán Lizárraga de pie junto a su hermano José Ángel.

CONSEJO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Don Germán Lizárraga con su gran trayectoria comparte el secreto para mantenerse vigente. “El secreto es que a uno le guste lo que está haciendo y sobre todo que es una herencia que mi padre me dejó. Yo tengo una responsabilidad muy grande, yo necesito seguir hasta donde Dios me lo permita. Por esa razón a pesar de mis ya 81 años, que acabo de cumplir el mes pasado, tengo la intención de seguir adelante. Cuando me pasó este problema lo primero que pensé fue que Germán Lizárraga, a lo mejor hasta aquí llegó. Pero quiero seguir adelante todavía. Porque cuando uno está haciendo lo que le gusta y además le pagan es una gran satisfacción. La música es una terapia. Todos los que estamos en este ambiente de la música nos sentimos cuando no estamos en los escenarios, prácticamente nos sentimos muertos”.

Don Germán primero estuvo en silla de ruedas, luego traía andadera, y ahora camina con bastón, inclusive ya empezó a manejar, compartió durante la rueda de prensa.

Se compartió que hay posibilidad de una serie de Don Germán, por el momento ya cuentan con bastante material que se ha sumado durante años para escribir un guion cinematográfico, explicó Kenia Lizárraga.





