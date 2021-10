DJ Zaher abre paso a la música electrónica en México

Mazatlán, Sin.- Una fusión entre la música electrónica y el reggaeton es el tema "Morena", primer sencillo del proyecto artístico del DJ Zaher, acompañado del cantante Fer Boy, producción con la cual los artistas mexicanos se unen a la tendencia del moviento musical latino en el mundo.

Alfredo Zaher es y desde los 16 años empezó en el mundo de la música, hoy por hoy se ha consolidado como uno de los Dj's mexicanos más importantes dentro de la industria del género de la electrónica.

“Morena” Logra un sonido fresco, inspirado en el verano y la buena vibra. Un pop urbano, con una mezcla de beats electrónicos. Foto: Cortesía | DJ Zaher

"Estamos muy contentos con el lanzamiento de la nueva música, de la nueva propuesta musical, entre las diferentes plataformas llevamos alrededor de medio millón de streamings y seguimos sumando, a la gente le ha encantado este nuevo concepto, música electrónica y música urbana, es por eso que vengo haciendo esta propuesta, en este sencillo que se llama ´Morena´", expresó.

Fer Boy, es un cantautor urbano originario de Chihuahua y también compositor de este tema; la aceptación del público, destacó, ha sido más que buena, ya que este sencillo logra un sonido fresco, inspirado en el verano y la buena vibra; un pop urbano, con una mezcla de beats electrónicos y con tintes funk que hacen que el baile sea el elemento principal.

El video musical, el cual ya está disponible en YouTube, fue dirigido por Rafael Farga.

Revela que a través de unos lentes de realidad virtual “Morena” logra conectarse con las personas y vivir grandes experiencias y encontrar al amor de su vida en una fiesta amenizada por Zaher y Fer Boy.

"Queremos impulsar el talento mexicano, los Dj's mexicanos, sobre todo con esta gran tendencia del movimiento latino en el mundo, está teniendo mucho crecimiento, queremos darle esta conexión el mundo", destacó.

La escena electrónica en México no es nueva o reciente como pudiera pensarse, y así como la banda sinaloense, la tambora o la música norteña, lograron consolidarse, este género musical se abre paso de la mano de jóvenes talentosos como Zaher.

A pesar del duro golpe de la pandemia por el Covid-19 a la industria de la música, no todo ha sido negativo, el DJ mexicano aprovechó este tiempo alejado de los conciertos para desarrollar su propia música; el resultado de ello es precisamente "Morena".

"A mí la pandemia me ayudó muchísimo en el tema de la creatividad, el desarrollo de la música propia y poder darle este concepto a la gente. Por otra parte, si han sido muchos meses también complicados, de repente abren de repente cierran, pero festivales grandes como tal no ha habido, los eventos privados me han ayudado a seguir activo", contó.

Torreón, Coahuila, Monterrey Zacatecas, Aguascalientes, Mérida, Tijuana y ciudad de México, son algunas de las ciudades donde se ha presentado en eventos privados.

