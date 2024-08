Diversos autores interpretan los éxitos de Gloria Trevi con concierto acústico

Un tributo musical a Gloria Trevi se llevará a cabo el jueves 15 en El Cantoral. Los compositores que han escrito para ella por primera vez se reúnen en un formato acústico.

Interpretarán temas como “Pelo suelto”, de la sonorense Mary Morín; “Esa hembra es mala”, de la regia Marcela de la Garza; “Zapatos viejos”, del capitalino Oscar Mancilla; “La papa sin cátsup”, del tamaulipeco Lazcano Malo, “Muévete”, de Gustavo Velázquez y “La acera de enfrente”, del capitalino Armando Arcos.

“Gracias a Mary Morín que logra empatar agendas de los autores de gran parte de la obra popular de Gloria Trevi, vamos a estar juntos en el mismo escenario”, dice Marcela de la Garza en entrevista con El Sol de México.

De la Garza ha escrito para Gloria Trevi “Me río de ti”, “Esa hembra es mala”, y en coautoría con ella “No querías lastimarme”, entre más de 30 canciones, desde 2010.

“El único fin es agradecer tantas bendiciones que nos han dado las canciones que nos ha grabado o que hemos coescrito con ella. Es algo muy merecido, ha sido muy cariñosa con nosotros y es necesario a manera de agradecimiento”.

Reconoce Marcela que el resto de compositores colaboran con la cantante desde sus inicios, “vivieron la explosión de la fama y popularidad de Gloria y forjaron su carrera con sus canciones y muchas se crearon para las películas, en parte, ellos son los pilares de que haya llegado a la cúspide.

“Yo llego a su vida artística a poner un granito de arena en su resurgir como el ave fénix, porque Gloria ha tenido varios momentos de estar en la cúspide, caídas, y ha levantado el vuelo, es un gran ícono de la música pop”.

Adelanta que en este concierto, la audiencia no sólo escuchará los temas icónicos de la cantante, “también habrá anécdotas de nosotros, de cómo íbamos a la par con ella como compositores e intérprete. Reconozco que Gloria es poderosa y estas canciones tienen su fuerza particular, me queda claro que cada canción Gloria la ha llevado al máximo, ha explotado todo en ella para llevarla a un lugar muy bonito”.