Disney lanza fechas de nuevos estrenos ¿Cuáles son? Aquí te lo contamos

Culiacán, Sin.- Disney ha revelado el calendario de sus próximos estrenos, emocionando a sus seguidores con una lista de producciones que abarcan desde películas animadas, live-action, así como el universo cinematográfico de Marvel y Star Wars.

Entre los títulos más esperados, destaca la nueva película de "Frozen 3", la cual está programada para el 2025, continuando con la mágica historia de Elsa, Anna y sus amigos en Arendelle. También, la esperada secuela de "Toy Story 5" llegará a las pantallas en 2025, reavivando la nostalgia de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear.

Disney en la Expo D23

En la expo de estrenos de Disney se anunció que el 2025 será un año destacado con una variedad de títulos que buscan atraer a espectadores de todas las edades.

El año incluirá una amplia gama de producciones, desde live actions hasta clásicos de Pixar y Disney Animation, generando una gran expectativa en torno a cada uno de ellos.

Próximos estrenos

Los estrenos en Live Action para el 2025 son las tan ansiadas películas de Blancanieves, Lilo & Stitch y el Rey León. Además, Freaky Friday hará su regreso a los cines en el mismo año. La esperada secuela de una de las comedias más queridas de Disney reunirá nuevamente a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, quienes volverán a deslumbrar con su fantástica química en pantalla.

Otros títulos son la tercera entrega de Avatar: Fuego y Ceniza, además se confirmó una nueva serie ambientada en el mundo de Intensamente. En los universos de Marvel Studios y Star Wars nos traerá títulos como Agatha All Along, Skeleton Crew, y LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy.

Pixar Studios

Disney Pixar nos sorprenderá con el regreso de estos títulos:

• Los Increíbles 3 empieza su producción

• Toy Story 5 se estrena en verano de 2026

• Elio llegará a los cines en 2025

• Frozen III hará su debut en 2027

• Moana III estará en cines en 2027

El ansiado estreno de Frozen 3

Aunque se creía que la tercera entrega de Frozen 3 sería estrenada en el 2023, la compañía ha anunciado que la película se estrenará en cines dentro de tres años, coincidiendo con la temporada de Acción de Gracias, específicamente el 24 de noviembre de 2027.

La primera entrega fue estrenada en el 2013, logrando recaudar casi USD 1.300 millones de dólares, llegando a tener premios como los Óscares. La segunda entrega, Frozen 2, fue estrenada en 2019, logró un éxito aún mayor con USD 1.450 millones de dólares, consolidándose hasta hace poco como la película animada más taquillera de la historia, derrotada este 2024 por Intensamente 2.