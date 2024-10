Directioners mazatlecas rinden homenaje a Liam Payne

Mazatlán, Sin.- Decenas de directioners mazatlecas se reunieron este sábado en el Parque Ciudades Hermanas para rendir un homenaje al cantante Liam Payne, ex integrante de la banda juvenil One Direction, quien falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

La reunión estuvo marcada por una profunda tristeza y nostalgia entre las fans, quiénes coincidieron que su música fue un refugio emocional durante su adolescencia.

"Lo que no muchos pueden llegar a comprender es que a final de cuentas son personas que formaron parte de una etapas muy importante de nuestras vidas, donde nos estábamos definiendo, formaron parte de nuestra identidad y crecimos con ellos, como muchas otras personas podrán tener otros ídolos o artistas en su infancia, así fue para nosotros", comentó una de ellas.

Vestidas de blanco, con fotografías, veladoras, flores, pancartas con mensajes adornaron el lugar mientras las fans corearon algunas de las canciones de Liam, lo que creó un ambiente de unión entre las asistentes.

Algunas seguidoras mencionaron que la noticia ha sido difícil de asimilar, sobre todo porque Liam era muy joven, tenía apenas 31 años de edad y conservaban la esperanza de un reencuentro de la banda.

Por otra parte, también mencionaron que su muerte deja una lección de la importancia que tiene la salud mental y la apatía de las personas hacia quienes padecen alguna enfermedad como la depresión.

"Para mí todavía sigue siendo muy increíble esta noticia, no me cae el 20 por completo, me duele demasiado porque la gente fue muy cruel con él en sus últimos días, solo digo que a la gente le falta mucha empatía, todos los problemas de depresión que el tenía, esta es una muestra más de que debemos aprender la salud mental y ser más empáticos con la gente", expresó otra seguidora.