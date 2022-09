Diferente nivel y El Yaki son románticos en nuevo dueto

Anteponiendo la calidad interpretativa de ambas partes y siendo grandes amigos, por tercera ocasión el grupo Diferente nivel, liderado por el cantautor Arturo Balderas y el solista Luis Alfonso El Yaki, fusionaron sus voces en la balada Para volverme a enamorar, que ya se encuentra en las plataformas de los artistas sinaloenses.

“Nació la letra en un campamento de composición en la Ciudad de México con el maestro Luciano Luna. Le conté una experiencia amorosa que tuve y salió. Es una balada romántica que está basada en la persona que quiere perdonar a alguien pero le pregunta qué estás dispuesto a hacer para darte el perdón”, explica Arturo Balderas.

Puede interesarte: Motel descubren nuevas formas de conectar con su música

“En nuestro repertorio aún no hay temas ‘de duro contra ellas’ porque aún no tenemos experiencias de desamor y si alguien las interpreta, es porque la vivencia fue tan fuerte que buscan una salida para darlo a conocer y se da en las canciones”, confió.

En entrevista con El Sol de México, Arturo estuvo acompañado de sus compañeros Magdiel García, Juan Lugo, Abraham León y Carlos Arce, así como de El Yaki, -ex integrante de El Recodo-, de quien afirma el vocalista de Diferente Nivel, “es considerado el máximo exponente de la balada de banda”.

A raíz de que el sinaloense Luis Alfonso creó el espectáculo El Yaki Fest, conoció a la agrupación Diferente nivel; “interpretamos en vivo dos canciones ante el público. Una melodía de Marco Antonio Solís como es Si te pudiera mentir y la otra de Bronco, Nunca voy a olvidarte”, rememoró.

Gossip Valeria Castro debutará con nueva producción en Ciudad de México

Para este 2022, a mediados de noviembre que coincide con un año más de vida del organizador, El Yaki Fest piensa albergar a ocho mil espectadores escuchando covers interpretados en directo entre grupos y solistas, hecho que ni en una grabación puede lograrse, hizo énfasis Luis Alfonso.

El Yaki El Recodo, agrupación que tuvo que dejar por cuestiones de salud, al padecer polipos en las cuerdas vocales; en su momento, dice, sí tuvo frustración, aunque eso ahora es del pasado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Arturo Barajas dijo del dueto con El Yaki, “es un regalo para la audiencia con cuya letra queremos que se enamoren con la canción como nosotros lo hicimos al interpretarla; demuestra que no hay envidias, ni competencias y ganan los seguidores de cada grupo o intérprete. Antes que no se daban los duetos, cuántos no se quedaron con las ganas de hacerlo y fue una frustración, como se sabe por ejemplo que fue entre Juan Gabriel y Vicente Fernández”.

Luego que Diferente nivel lanzó el tema Poeta del amor en dueto con Pancho Barraza, ahora es el turno de Para volverme a enamorar con El Yaki, ambos formarán parte de su nueva producción, que saldrá próximamente.