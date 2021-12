De la pantalla de TV a las páginas de un libro

Danilo Carrera lleva los últimos seis años trabajando en la pantalla mexicana. Desde las telenovelas Pasión y poder pasando por Hijas de la Luna, Vencer el miedo y actualmente en transmisiones Contigo sí, donde es Álvaro Villalobos, un profesional de la medicina, pero que busca ascender dentro de la sociedad por medio de Samantha Vega, cuyo padre es dueño del hospital donde trabaja.

En entrevista con El Sol de México, el actor comparte su lado literario. Hace algunos años se estrenó como escritor y presentará su libro Cuando nadie me ve, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el 5 de diciembre próximo en el Salón 7 del Área internacional, a las 18:00 horase, acompañado de Gabriela Morales, editora at large de Caras México, y Paola Tinoco como moderadora.

Aun cuando se colocó en febrero pasado digitalmente, Cuando nadie me ve ocupa el número 14 de ventas en cómics y novelas gráficas eróticas en Amazon.

Danilo anteriormente ya lanzó dos novelas y ésta es la tercera en su carrera como escritor: “La historia enfocada en el amor, lleva tintes míos porque como escritor te lees 100 ejemplares de otros autores y pones en tinta una vida que vale 100 vidas; ese soy yo, una vida que tiene muchas vidas", explica.

“He plasmado lo que me han dejado mis amores en mi vida y hay uno que me dejó la experiencia mágica que me enseñó a vivir, a sonreír, que me dolía la barriga de tanto reírme, esa felicidad no tiene precio, es lo que le puedo compartir a los lectores, que cuando realmente te dejas ir y te sueltas a amar, aunque sea por un instante, sí se puede ser súper feliz”.

Agrega que este es un trabajo tan personal, que su familia aparece entre las páginas; "mis padres y mis hermanos están representados siempre en cada personaje, en cada protagónico que escribí, me acompañaron en el proceso de la escritura”.

El escritor y actor de origen ecuatoriano también hizo el prólogo en el libro, y se lo dedica a su madre, Elsita Huerta quien es “la persona más importante de mi vida”, manifiesta.

Danilo Carrera también llevará Cuando nadie me ve a la Feria del Libro en Bogotá, Colombia, pero, aclara, “para mí lo más importante es la Feria de Guadalajara, en México, estrenarme aquí, porque estoy muy agradecido con toda la gente, mis seguidores mexicanos que me apoyan en cada proyecto de actuación y ahora como escritor”.