Daiana Hernández gana Torneo de Creadores

La organización Animal Heroes recibirá los 25 mil dólares que la argentina Daiana Hernández ganó en El Reto: Torneo de creadores, un evento encabezado por Luisito Comunica y Berth Oh en el que 20 youtubers de distintos países se reunieron para un juego de Lotería con retos especiales y mucha diversión.

Dicha institución, fundada hace cinco años, se dedica a la protección de animales y a la defensa de sus derechos a través de iniciativas que buscan la creación o modificación de leyes en su favor. La erradicación de la tauromaquia y la experimentación en animales, así como la liberación de animales en cautiverio son algunas de las causas que Animal Heroes ha defendido, apoyada por figuras del espectáculo como Eugenio Derbez, Marco Antonio Regil y Kate del Castillo.

En el evento también estuvieron presentes otras personalidades de internet como Juanpa Zurita, Nath Campos, Karen Polinesia, Sofía Castro, Superholly, Antrax, Yolo, Fede Vigevani, Rulés, La Capital y el entrenador Fausto Murillo, creador del canal TurboSteps. Además de ellos, contaron con la presencia de invitados especiales, entre los que se encontraban Yalitza Aparicio, Thalía, Nicky Jam y DJ Aztek 132.

Cada uno de los participantes seleccionó previamente una ONG para donar su premio en caso de resultar ganadores. Además de Animal Heroes, estuvieron Save the Children, LGA (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas), It Gets Better, Fraternidad Sin Fronteras, Enseña por México, Médicos sin Fronteras, y la UNESCO.

El reto: Torneo de creadores se encuentra disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Berth Oh.