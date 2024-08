Corridos, reguetón, pop, rock; ¿Qué tipo de música escuchan los adultos jóvenes?

Así como cualquier persona, los adultos jóvenes culiacanenses disfrutan de distintos géneros musicales en su día a día, ya sean Corridos, Reguetón, Regional Mexicano, Hip-Hop, Pop y Rock.

El equipo de El Sol de Sinaloa realizó un sondeo con personas de 18 a 23 años, a fin de conocer cuales son los géneros más escuchados en su generación, siendo los estilos antes mencionados los más escuchados, de acuerdo a los resultados.

También puedes leer: Emma Coronel comienza su carrera como modelo en video musical tras su libertad condicional

¿Qué géneros de música y artistas escuchan comúnmente?

La música norteña, los corridos tumbados y el rap en inglés son los géneros preferidos de Allison Sánchez, una estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de 20 años de edad.

Aunque el género que escucha depende de los cambios en su estado de ánimo, que la llevan a escuchar baladas y norteñas cuando está triste; así como, música electrónica y corridos al estar feliz.

Alguien que comparte gustos similares es Roberto Carlos Gaxiola, un estudiante de la licenciatura en Medicina de 21 años, quien escucha Corridos todos los días.

“Valentín Elizalde, Grupo Máximo Grado, Los Nuevos Rebeldes, Natanael Cano, Junior H, Post Malone, Eminem”, indicó.

Karyme Guerrero Parra, una jóven bajista de 19 años, suele escuchar canciones de tipo Indie, Pop-Rock y Rock Alternativo; mencionando que sus artistas favoritos son el dueto Twenty One Pilots; las cantantes Mitski; Bratty; y la banda originaria de Toronto, Alvvays.

“Escucho artistas o álbumes especificos dependiendo el momento. Si estoy triste, tal vez ponga Mitski por sus letras o lo contrario, canciones muy ruidosas, pero que destacan más en la música que en la letra”, explicó la bajista, quien prefiere ser llamada Karu.

Una estudiante de periodismo de 21 años, llamada Gabriela Martínez, escucha géneros como Pop y Pop Rock; pues sus artistas favoritos son la banda australiana 5 Seconds of Summer; además, los cantantes Conan Gray, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Taylor Swift y Luke Hemmings.

“Suelo escuchar a Luke Hemmings cuando estoy triste; a Conan Gray cuando tengo ansiedad; y al estar demasiado feliz a 5SOS u Olivia Rodrigo. A Taylor Swift en casi todos los estados de ánimo”, detalló Gaby.

Otra muchacha que escucha géneros similares es Perla Benítez de 21 años, aunque ella prefiere la música de la cantante británica, Adele, y la banda de Rock, Bon Jovi.

El estilo que prefiere varía entre la intérprete estadounidense, Lady Gaga cuando hace ejercicio; canciones para cantar en la regadera, como ‘There’s Nothing Holding Me Back’ de Shawn Mendes; o piezas de Adele si se siente triste.

“Voy caminando en la calle y me tomé el tiempo para verme bonita, me gusta escuchar canciones de Sabrina Carpenter, me siento soñada… Pero si voy caminando y casi no le puse ganas a mi maquillaje, ni outfit, me gusta lo tranqui, como Taylor Swift”, comentó con una leve carcajada.

El arquitecto y artista gráfico, Ángel López, de 23 años, adquirió un gusto reciente por la música Disco e Indie, sin olvidar su pasión por el Pop, Rock y el Regional Mexicano.

“⁠En un día normal escucho mucho banda y corridos, canciones que hablen de fiesta y diversión, pues busco mucho esa energía para trabajar y traer motivación”, explicó el artista local.

Otro fanático del pop es Humberto Quintero, quien a sus 21 años adora las baladas románticas, como los éxitos dosmileros de Sin Bandera, Kalimba y Camila; al igual que la música de grupos estadounidenses como Imagine Dragons y Black Eyed Peas.

Aunque admitió adquirir un gusto reciente por las canciones de Pedro Infante y Vicente Fernández.

“Cuando estoy triste, por ejemplo, hay tres o cuatro de Sin Bandera, como ‘Te Vi Venir’, ‘Ves’; de Camila, pues están por ahí ‘Aléjate de mí’, ‘Perdón’, que es más conocida. Cuando estoy más feliz o con más entusiasmo, o haciendo ejercicio, escucho más Imagine Dragons, me gustan ‘Bones’, ‘Shraks’, ‘Bad Liar’”, especificó.

Cerca de cumplir los 18 años, Anael Albornoz escucha Corridos y Reguetón comúnmente, pues entre sus músicos favoritos está el puertoriqueño Rauw Alejandro, la agrupación Edición Especial, así como el cantante de pop en inglés, Bruno Mars.

“Cuando me pongo a limpiar me gusta escuchar canciones de fiesta o Reguetón, también cuando me pongo triste escucho música en inglés o canciones de banda dolidas”, dijo Anael.

La ganadora de La Voz Lince Culiacán 2023, la cantante y psicologa, Andrea Barraza, de 23 años, disfruta los soundtracks de películas como Lalaland, The Greatest Showman, Tick Tick Boom, Cruella, The Help, y las cintas de Disney; además de canciones tipo Country, Jazz, Pop, Folk e Indie.

“Cuando ando feliz, música de peliculas musicales; cuando ando triste, Lalaland, Sleeping at Last, canciones que tengan mucho piano. Cuando ando enojada, canciones que puedo gritar, Demi Lovato, Renee Rap, Lady Gaga, creo que son con las que más grito”, dijo la cantante entre risas.

Otro admirador de las bandas sonoras de películas, es el baterista y estudiante de Psicología, Emmanuel Lara, de 21 años, también aficionado de la música Alternativa, Progresiva.

“Últimamente he considerado a Sleep token como mi banda favorita. Me gusta mucho Ville Valo, tanto en solitario, como con su banda”.

Denisse Estrada, universitaria y tecladista de 23 años, goza de la música clásica, Pop, Funk, Rock, y Latina.

Sus intérpretes preferidos son las bandas Ghost y Muse; al igual que los músicos Jack Jonhson, Natalia Lafourcade, Alan Parsons, Michiru Yamane, Jiji Kondo, entre otros.

La selección musical de Edna Cantú, de 21 años, depende de la temporada por la que atraviese; en la actualidad, disfruta de canciones melancólicas como las de Adele y algunas de solistas coreanos.

“Aunque una constante siempre ha sido el pop, rock y la música instrumental de videojuegos”, dijo Edna.

¿Con qué frecuencia escuchan música?

De acuerdo a los resultados del sondeo, el 100 por ciento de los entrevistados escuchan música diariamente; algunos, procuran hacerlo la mayor parte del tiempo.

“Todos los días, cada que tengo oportunidad. En el camión, mientras hago ejercicio, mientras trabajo, si lavo platos, ropa, cuando limpio mi cuarto. Quizá sea a lo que le dedico más tiempo en mi día”, dijo Humberto.

“Todo el tiempo, en el carro o traigo audifonos”, aseguró la cantante, Andrea Barraza.

Otros, dijeron escucharla por menos tiempo; sin embargo, la música nunca se ausenta en sus días.

“Todos los dias, no todo el dia, pero sí le dedico su tiempo o, a veces, escucho música mientras hago otras actividades”, añadió Karyme.

“Desde que volví a mis vacaciones escucho música unas 4 horas diarias”, comentó el estudiante de Psicología, Emmanuel Lara.

Perla Benitez indicó que ella escucha canciones por medio del contenido en las redes sociales, como videos o Reels de Instagram, Tiktok y Facebook.

¿Qué significa la música para los jóvenes?

La música tiene una definición distinta para cada persona, pues dependiendo de lo que haga sentir en cada quien, puede ser un modo de expresión y desahogo, un acompañante, sintonías para relajarse, o incluso, un medio de comunicación para transmitir diversos mensajes.

Según Gabriela Martínez, es una manera de entender, expresar y ordenar los sentimientos que se tienen en el momento en que se reproduce cada canción.

Para Humberto, la música sirve para sentir y recordar, aparte de ser una fuente de inspiración para hacer cualquier cosa, o solo relajarse en su sintonía.

“Siempre ayuda a relajarse, desestresarse, poder sobrellevar algún momento no tan bueno, triste”, dijo el muchacho.

Tanto en la vida diaria, como en los escenarios, para Andrea es su forma de comunicarse y expresar lo que siente con un público que conecta con ella en cada interpretación.

“Me ha ayudado a entenderme y a sentirme acompañada, me ayuda a relacionarme, a identificarme con otros. Es una manera de conectar con el exterior y otra gente”, explicó la psicóloga.

Similar al significado que tiene Emmanuel, ya que la música es su medio para compartir emociones, pensamientos e ideas con las que carga diariamente.

“Lo que más se acerca a lo que hace y me ha hecho sentir es como un lenguaje, mi lenguaje, desde el que purgo mi cuerpo día a día. Mi vivencia irrevivible. Mi pintura primitiva. Nada se le escapa a la música y por eso yo no podré escapar de ella”, comentó.

“‘La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo’, o la definición de algunos poetas usando analogías respecto a otras artes como la pintura o escritura”, agregó el baterista.

Además de transmitir a las personas que los rodean, la música es el único lenguaje que se habla en todo el mundo, sin importar el idioma o el género, los artistas impulsan la conexión de personas de diversas culturas a través de su música, comentó Denisse.

“Es el mejor regalo del mundo, es el arte y el lenguaje que atraviesa las barreras de todo, puede conectar con todo un estilo, una cultura o toda la gente del mundo, cualquiera la puede disfrutar, cualquiera la puede odiar, pero gracias a la música podemos sentir cosas más allá de lo que podemos expresar”, opinó.

Las canciones también sirven como un apoyo para la concentración cuando es necesario o la distracción en momentos de ocio, pues, de acuerdo a Roberto Carlos, la música lo ayuda a disfrutar cada momento.

“Hay una canción para cada ocasión y me ayuda a disfrutar más la vida”, añadió Roberto.

⁠”Significa un escape del mundo, un momento único en el que mi cuerpo se despega y me dejo llevar por la experiencia, ya sea en un concierto, escuchando música solo o acompañado”, añadió Ángel.

“Con la música puedo hacer muchas cosas ya sea limpiar, hacer tarea, arreglarme para salir, escucharla en las fiestas”, dijo Anael.

Como intérprete, Karu comentó que su playlist significa todo en su vida, pues la inspira a esforzarse todos los días para lograr sus objetivos.

“La musica es todos mis días y mis aspiraciones futuras. Es la mejor compañía que puedo tener en cualquier situación, así como el mejor medio que tengo para conectar con las personas”.

Por otra parte, hay quienes sienten que la música cuenta sus historias de vida en algunos minutos de canción, consolando al que está afligido, acompañando a aquellos en soledad y animando a las personas felices.

“Da consuelo encontrar siempre un reflejo de ti en una canción, ya sea identificarte con el verso más mínimo o en toda la historia que se está contando”, expresó Allison.

Por último, Perla comentó que la música es un arte muy bello en el que puede canalizar, identificar, transmitir sus emociones, y así procesar diversas situaciones de su vida.

“Es como terapia porque cuando escucho la música que me gusta, me hace conocerme más a mí misma, hace querer superar y enfrentar mis miedos y lo que me detiene”, expresó.