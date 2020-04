¿Cómo viven la cuarentena por el COVID-19 los artistas?

La mayoría de tus artistas favoritos están cumpliendo con la cuarentena mundial por el Covid 19.

Unos siguen con su labor creativa compartiendo su arte por las redes sociales y las plataformas digitales. La mayoría envía mensajes positivos de conciencia para salir adelante de esta pandemia, y nos muestran algunas otras de sus cualidades.

RICKY MARTIN Y SEBASTIÁN YATRA

Los talentosos cantantes lanzaron la canción 'Falta Amor' en todas las plataformas digitales.

"Que gustazo poder colaborar en esta hermosa canción hermanito. Muchas cosas buenas en camino", expresó Ricky a Yatra.

Además, en su Facebook Ricky publicó lo siguiente:

Ayúdanos a ayudar. Haga clic en LINK IN BIO o visite CharityStars.com/HelpFromHome y done lo que pueda para unirse a nuestra alianza con Project HOPE y CharityStars, a fin de proteger a nuestros profesionales de la salud en este momento difícil. Si su nombre está debajo (o incluso si no lo está), únase a nuestra lucha volviendo a publicar este video e invitando a 3 (o más) de sus amigos a hacer lo mismo. Juntos, tenemos esto. #HelpFromHome #AyudaDesdeCasa

En donde etiquetó a sus amigos:

Alec Baldwin Alessia Cara Avril Lavigne Beyoncé BTS Camila Cabello Cardi B Carrie Underwood Darren Criss DSQUARED2 DuaLipa Ellen DeGeneres Elton John Eva Longoria Baston Hilaria Baldwin Jessica Alba Jennifer Lopez Justin Bieber Haileybieber Justin Timberlake Katy Perry Leonardo DiCaprio @Linkinnyck Lady @ @LinkinPakvit @suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

THALÍA EN LA COCINA

La cantante mexicana compartió lo siguiente en sus redes, "En estos días que nos encontramos guardaditos en nuestros hogares., quieres cocinar conmigo desde casa?, en Cocina con el corazón con THALÍA y Chef Paty Jinich".

Además se mostró feliz en su Facebook porque el video de #SomosElMundo, adaptación al español de la canción de 1985 'We are the world', por Emilio y Gloria Stefan, lanzada en marzo de 2010, donde cantaron titanes de los 80 y los 90.

"La música siempre ha unido corazones en épocas difíciles", expresó Thalía.

La artista agradece que el video 'Desde esa Noche' de Premio lo Nuestro 2016 junto a Maluma sumó el billón de visualizaciones.









BELINDA REFLEXIVA

Belinda envió un mensaje a través de un video desde su casa, haciendo reflexión sobre lo que el mundo está viviendo por el coronavirus.

"Hola a todos, son las 5 de la tarde en México. Estoy pensativa, reflexiva, triste, asustada. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, cuidando a sus seres queridos, a su familia, a sus abuelitos. En Madrid son ocho horas más y tuve una plática con mi mamá, está mu asustada. Todos los días la situación en Madrid, en España en general es cada vez peor. Hay miles de muertos, y mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades.

La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en toda mi vida", comparte Belinda.

Además expresó estar preocupada no sólo por su familia sino por todos, por la humanidad, por todo el mundo.

"Me preocupa lo que veo en redes sociales, porque no es momento de todo el día estar pensando en ejercicio, haciendo nuestra a rutinas, o comidas en recetas o bailes, de hacer tik tok, o bromas del coronavirus, todos los memes, que la gente se ríe y la gente los sube a redes sociales. Me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. No es broma esto, se están muriendo miles y miles de personas diario y nosotros subiendo cosas de risas, de bromas, de juegos.

Me nutre más leer un libro. Hablar con mi familia que está muy lejos. Me nutre más pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás. Ayudar a todos cuando se acabe esta pandemia, que no sabemos cuando se va a acabar. Y ojo, no me estoy metiendo con todas las personas que suben sus rutinas, esta bien, no hay que exagerar con las mismas rutinas y las mismas cosas. Hay que también nutrirnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente de cosas que significan mucho más", esto fue parte del mensaje de Belinda.









