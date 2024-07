Clave Suprema busca seguir conquistando con su música; la agrupación lanza dos nuevos sencillos

Culiacán, Sin. Siempre con el firme propósito de buscando alcanzar el éxito ofreciendo lo mejor de su música es como se encuentra grupo Clave Suprema, agrupación que poco a poco se han ido colocando en el gusto del público.

La agrupación sinaloense, conformada por Ovier Morales, acordeón y segunda voz; Cesar Morales, primera voz; Brayan Dovali, bajo quinto; David Rodríguez, Bajo; y Jorge Bermúdez, batería; continúan generando música nueva y ahora lo hacen con dos nuevos temas musicales.

“Tenemos varios temas ya listos, pero en este mes vamos a sacar dos canciones inéditas, “Quédate” un tema totalmente romántico y traemos otra, una canción más de cotorreo de fiesta y ambiente titulada “Se llegó el fin”, comentó la agrupación en su visita a las instalaciones de El Sol de Sinaloa.

Explicaron que estos temas se integrarán a un disco, de los tres que tienen planeado lanzar este año, uno de ellos será interpretando aquellos éxitos viejitos con norteño, como un homenaje; el siguiente será de puros covers, “serán temas viejitos, pero ahora con un toque novedoso y con nuestro estilo”, detallaron.

Su estilo

Compartieron también que su estilo es natural, “nuestro estilo es el estilo norteño de la vieja escuela, le podríamos llamar así, porque ahora hay muchos jóvenes que tocan el norteño revolucionado, pero nuestras bases son la música norteña de antaño”.

Un legado musical

La agrupación cuenta con más de 10 años de carrera. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Durante la plática la agrupación que nació en 2010 comentó que lo que quieren ofrecer con su música es calidad, “queremos que todo el tiempo recuerden la misma letra, creo que, por sacar muy rápido temas, en ocasiones no se dejan madurar y no quedan para la historia, no quedan arraigados o no se nos quedan clavados en la mente y no trascienden como los temas viejitos, nosotros queremos que pase eso, nosotros queremos dejar un legado en nuestra música”, agregaron.

También platicaron sobre la música que se esté creando hablando de las fusiones de géneros, a lo que respondieron, “todo lo que nutra la música sea como sea, con el instrumento que sea, está bien, claro si la gente lo acepta y la verdad es que antes el regional mexicano estaba en un aro, era muy cerrado de hecho no existían ni siquiera los duetos, se han estado viendo duetos ya en otros géneros y haciendo fusiones y creo que eso está bien porque eso ayuda a expandir la música regional mexicana y esto nos beneficia mucho a nosotros como músicos y a nuestro país porque esta música nos representa”.

Clave Suprema se encuentra con planes de poder entrar a la unión americana “queremos expandir nuestra música para aquellos lugares, bendito Dios, tenemos mucha gente que le gusta nuestra música y queremos darles la oportunidad a ellos y dárnosla a nosotros también”, concluyeron.

“Nuestro estilo es el estilo norteño de la vieja escuela”.