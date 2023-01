Cinco éxitos de Gloria Gaynor que te debes aprender antes de ir a verla al Carnaval de Mazatlán

Gloria Gaynor es una cantante estadounidense de música disco y soul. Ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, incluyendo "Never Can Say Goodbye" (1974), "Experience" (1975), "I've Got You" (1977) y "Glorious" (1982).

También ha realizado varias giras y ha aparecido en varios programas de televisión y eventos de música, siendo una de las cantantes más reconocidas en el medio en general, por lo que ahora que se confirmó como una de las artistas invitadas para la edición del Carnaval de Mazatlán 2023, aquí te contamos cinco de sus más grandes éxitos.

I will survive

Primero lo primero, Gloria Gaynor es conocida principalmente por su éxito de 1978 "I Will Survive". Este sencillo predominó en las listas de hits en todo el mundo, alcanzando el número uno en varios países. Se trata también de una canción que se convirtió en un himno de empoderamiento femenino.

Si quieres animarte, esta canción es una gran opción, pues su temática es la recuperación con fiereza y optimismo después de las dificultades. Entre sus líricas se repite la frase de “Mientras sepa amar, sobreviviré”.

Can’t take my eyes off of you

Otro de sus éxitos más icónicos es la canción de “Can’t take my eyes off of you” el cual, a pesar de ser originalmente interpretada por Frankie Valli, su versión es una de las más escuchadas a lo largo del tiempo.

Dicha versión se trata de una canción más relacionada al enamoramiento, tratándose de uno de sus más conocidos éxitos del estilo disco.

Never can say goodbye

“Never Can Say Goodbye” es una canción escrita por Clifton Davis y originalmente grabada por The Jackson 5, lanzada como sencillo 1971 siendo una de las canciones de mayor éxito del grupo. Pero no fue sino hasta 1974 cuando la cantante lanzó el sencillo como canción.

El detalle con esta pieza es que fue Gaynor quien la adaptó con su gran e icónico estilo Disco, lanzando el álbum homónimo como su primer álbum, contando con una versión extendida del tema, siendo uno de los primeros álbumes de música disco de la historia.

I am what i am

Es una canción interpretada originalmente en el musical de Broadway llamado “La cage aux folles” y fue regrabada y reeditada más tarde como sencillo por Gaynor, siendo un total ícono gay, logrando ser un éxito dentro de la comunidad en su tiempo. Pues los coloridos matices de la canción la hicieron pasar a ser una de las canciones más conocidas de la artista.

Entre sus logros, “I am what i am” alcanzó el puesto nº82 de canciones R&B and Hip-Hop del Billboard, así como la canción número 13 en Reino Unido, convirtiéndose en un himno para la comunidad lgbt hasta hoy.

Reach out i'll be there

Finalmente, contando como un éxito, esta canción cuenta con diversas versiones de distintos artistas, originalmente grabada por Four Tops, Rolling Stones calificó la canción como la número 206 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

La versión Disco de esta icónica canción está a manos de la proclamada reina de este estilo musical, quien logró realizar una muy popular interpretación del clásico de Rhythm & Blues.