Christian Almeyda llevará a la par la música con la actuación

Culiacán, Sin.- Después de ver iniciado su carrera artística en varios proyectos de Televisa, Chris Almeyda continúan también desarrollándose en el mundo de la música, así lo hizo saber el también cantante quien ahora se encuentra promocionando el cover "Agua" de J Balvin.

“La música me ayuda a conectarme conmigo mismo, me ayudo a encontrarme en mi interior, la música me da esa tranquilidad y también me permite captar distintas emociones, por eso es que he decidido emprenderlo de una manera profesional porque siento que es algo con lo que las personas van a poder conectar más con Christian Almeyda, que me conozcan más porque soy también como cualquier ser humano, que ha tenido problemas, vivencias, amores, desamores, fiestas, entonces por ellos es que quiero que conozcan esa parte de mi” describe en la entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa y El Sol de Mazatlán.

Entre los proyectos televisivos en los que ha participado Almeyda, se encuentran “El Señor de los Cielos 7”, “Las hijas de la Luna” y “Médicos”, a lo comentan que ahora tendrá que conjugar la actuación con la música, “será a la par con la actuación, porque la actuación me encanta prácticamente me llevo a mí una diciplina artística y gracias a esto pude darle más forma a la música de manera profesional desentrenar la voz desde seguir creciendo como artista, la actuación me dio muchas herramientas para todo ello entonces pues si va a ir a la par”, argumentó.

La inspiración de Chris para comenzar en la industria de la música fue sin duda el reguetón, un género con el que creció y con el que más se identificó, asegurando además que es un género que a pesar de que el tema hable de desamor, es una canción que te pone a bailar o te levanta el ánimo.

Chris ahora se encuentra promocionando el cover de la canción “Agua” de J Balvin, “Elegí el tema de “Agua” porque J Balvin para mi es una gran ídolo un artista en el que yo también me inspiro es un artista que también ha llegado muy lejos y pues su música me gusta mucho”, destacó.

Anteriormente el joven cantante y actor ya había lanzado dos sencillos “Que rebote” y “Noche de sex” y ahora el cover de “Agua” los que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

SOBRE LA PANDEMÍA

Para Almeyda la contingencia sanitaria causada por Covid-19, le dejó muchos aprendizajes, “este año que paso fue muy difícil muchos planes se cayeron, nos tuvimos que adaptar en casa y pues sin duda alguna fue un aprendizaje también en donde pude encontrarme conmigo mismo, pensar en los planes en todos los proyectos que se vienen para más adelante, además tuve la oportunidad de conectarme más tiempo con toda mi gente bonita, pude aprender muchísimo a no confiarme, a tener más paciencia a ser más tolerable, a ser más responsable y pues por algo pasan las cosas”.

Por último Chris dejo un mensaje a todos nuestros lectores, “Por más difícil que haya sido este año todos nos vamos a levantar, todos somos unas personas fuertes y eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos, por tener esa fuera, esa unión y todo va a estar bien cuidandonos los unos a los otros así es como vamos a salir adelante, a final de cuentas la luz siempre sale hay que estar positivos y agradecidos con lo que tenemos”, concluyó.





