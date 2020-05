Chris Almeyda incursiona en la música

Mazatlán, Sin.- Chris Almeyda nació en la Ciudad de México, y actualmente reside en el Estado de México.

En entrevista exclusiva con El Sol de Mazatlán, diario que apoya a los talentos nuevos, el joven comparte cuando inició en la música.

"En mi preparación actoral llevé canto y de manera profesional empecé a trabajar en el estudio desde el año pasado.

Chris es el primero en su familia que se dedica a la música, y al medio artístico." Desde un principio eso fue complicado para mí, ya que también soy actor, entonces para llegar a esto tuve que prepárame y meterme a estudiar actuación y artes escénicas. Como comprenderán mi familia no estaba muy de acuerdo con la decisión, ya que nadie había estado en el medio y pues se tiene la creencia de que se necesitan palancas para poder entrar, así que contra corriente me metí a estudiar, claro, con altos y bajos. La vida de estudiante de actuación es muy complicada ya que se necesita mucha disciplina, finalmente después de tres años y haber terminado , se me dio la oportunidad de un casting de Televisa en la escuela y por el cual me fue muy bien, fue mi entrada y a raíz de eso he participado en diferentes producciones como en 'Como dice el Dicho' , 'Un Papá a Toda Madre', del productor Eduardo Meza; 'Hijas de la Luna' con Nicandro Díaz; 'Like la Leyenda' con Pedro Damian y 'Médicos' con José Alberto Castro. Finalmente llegó a mi otra pasión, la música que la he ido descubriendo cada vez más , ya que siempre me gustó y ahora se me ha dado la oportunidad de poder llevarla de manera profesional. Me sigo preparando porque soy de la idea que nunca se deja de aprender, por ello para mí aplica mucho el dicho “El que persevera alcanza”, así que estén preparados para lo que viene y espero que les guste", expresa Chris.

LA PANDEMIA DE COVID 19 AFECTÓ LA GRABACIÓN D ESU VIDEO

"Lamentablemente nos quedamos a días de grabar el video oficial, pero pronto estrenaré la canción en todas las plataformas digitales, para posteriormente en cuanto se pueda subir el video oficial de 'Qué Rebote'.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

" Con Bad Bunny ó J Balvin.

Bad Bunny tiene ese estilo Underground por el cual también mi música va dirigido y en su último álbum trabajó mucho en eso y J Balvin su estilo único se ha estado posicionado muy rápido, ya que José saber hablar muy bien, entonces en sus letras lo refleja, sin dejar a un lado el Reggeaton, por que ya hay cada vez más popetón que ya no es reggeatón.

¿A quién admiras?

"A mí abuelo, es un hombre que ha sabido salir adelante por sus propios medios sin tener nada".

¿Qué es lo que quiere transmitir con tus letras?

"Mis vivencias a través de lo que he visto y muchas veces callado. En mejores momentos como la fiesta, amores y desamores , que más adelante irán conociendo.

¿Por qué la gente te tiene que escuchar?

“Porque los mexicanos también sabemos hacer reggaetón", comparte.

¿Cómo te visualizas en 5 años?

"Con diferentes metas alcanzadas por las cuales estoy trabajando desde hace más de seis años, y claro, siendo una mejor persona", expresa.

