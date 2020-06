Chiquis Rivera lanza su nuevo discográfico 'Playlist'

La intérprete del género regional mexicano, Chiquis Rivera, quien actualmente se encuentra en Hollywood, California compartió con El Sol de Mazatlán que hace recientemente lanzó su producción discográfica titulada 'Playlist.

La naciente estrella está de gran celebración con el estreno de su nuevo álbum con el cual expone una colección de canciones muy personales y hechas con todo el corazón, que hablan de la fuerza, amor, desamor, diversión, empoderamiento y mucho más, comparte Chiquis.

En su disco podrás disfrutar de distintos géneros como banda, cumbia, norteño y norteño banda.

La producción está confirmada por 10 temas, de los cuales nueve son composiciones inéditas, y el cover 'Jolene', de la estrella del Country, Dolly Parton, a ritmo de cumbia, en la que Chiquis añade su propio estilo.

COMPOSITORA

Chiquis incursiona en la composición en 'Playlist', puesto que en cinco canciones estuvo como co-escritora.

El románticismo sehace presente en el Playlist de Chiquis con 'Está De Moda No Querer', autoría de Edén Muñoz de Calibre 50 con la colaboración especial de Banda Los Sebastianes, de Mazatlán, Sinaloa, México.





El SENTIMIENTO

Chiquis comparte lo que significa para ella 'Playlist': “Estoy sumamente orgullosa de este material, estuve involucrada en todos los aspectos. Di lo mejor de mí, en especial todo mi amor y dedicación. ‘Playlist’ es lo que vivo día tras día, en el aspecto de música. Me gustan muchos géneros y no quiero que me metan a una caja. Soy México-Americana y quiero que a través de mi música conozcan un poco más de mí, siento que muchos me van a entender.

Así es como se ve mi lista de reproducción personal, por qué no lo haría con mi propio arte".





GRABACIÓN

El álbum 'Playlist' fue grabado en Sinaloa, México y en Los Ángeles, California.





COLABORACIONBecky G, Banda Los Sebastianes, Ely Quintero, Helen Ochoa Amandititita y Ulises Lozano (Kinky), quien toca el acordeón en 'Ticket de Salida' y 'Jolene' son los artistas que se sumaron al proyecto de Chiquis con excelentes colaboraciones. La producción corrió a cargo de Luciano Luna, Ulises Lozano, Richard Bull, y Saúl Plata.

Si quieres conocer la propuesta musical de Chiquis Rivera, su 'Playlist' ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La artista expresó que este disco refleja su corazón y alma y la lleva a otro nivel en su carrera musical. Chiquis espera que sus fans lo disfruten al máximo, ya que siente que el material tiene algo muy especial.









