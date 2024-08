Charlie Barrientos se adapta a nuevas formas de humor con “El candidato honesto”

Charlie “El Huevo” Barrientos se adapta y aprende de la nueva forma de entretener. Para él, hacer un chiste o desarrollar comedias ya no le resulta difícil, incluso ni en esta época en la que algunos de sus colegas mencionan que se ha vuelto complicado hacer reír por las críticas de la llamada “generación de cristal”.

Reconoce que, hace algunos años, la comedia llegó a un límite en el que sí ofendía, se permitían muchos comentarios y no existía un control del mismo; hoy, la comedia es mucho más liviana, indicó, debido a que todos han aprendido una nueva forma de hacer reír.

“La comedia es como un péndulo, de pronto estaba demasiado libre y estaban diciendo cosas que rayaban en la ofensa, no se tenía una sensibilidad y después se fue al otro lado, en donde ya de plano, no podíamos decir nada, cualquier cosa ofendía”, afirmó el comediante en entrevista con El Sol de México.

“Estos fueron los dos extremos, pero ahorita este péndulo viene de regreso y va a encontrar un punto medio en el que podemos decir y hacer cosas sobre situaciones con una sensibilidad mucho más clara y una inteligencia emocional también mucho más aguda para sacar sonrisas”, agregó.

Consciente de la evolución que ha tenido el género dentro de la industria, Charlie comenzó a crear historias con las que el público pudiera externar una carcajada y, a la vez, tuviera una reflexión sobre ciertos temas.

Ejemplo de ello es su nueva cinta “El candidato honesto”, protagonizada por Adrián Uribe y en la que se cuenta la historia de un aspirante a la presidencia, pero que, por una maldición tiene que hablar al 100 por ciento con la verdad.

“Tonatiuh Pérez Prieto es este candidato que previo a la elección le cae este hechizo, es una historia llena de comedia, pero utilizando mucho de las referencias políticas que tenemos en el país”, expresó.

El escritor aseguró que esta película no hace ninguna parodia directamente, ya que es una fusión de varios políticos. Reveló incluso que, a pesar de que el público pudiera relacionar el personaje de Uribe con el ex presidente Enrique Peña Nieto, por el look, no tiene similitudes.

“Hay muchos guiños a la situación política de nuestro país, de años anteriores y del periodo actual. Nunca copiamos, ni intentamos hacer a un personaje de la política, tomamos referencias, diálogos, acciones y cosas que llevamos al guión para poder divertirnos con eso y que la gente se sienta identificada.

“Como escritor, siempre ha sido muy importante, no autocensurarme, tratamos de no caer en la parodia para evitar la censura de terceros.

El filme, dirigido por Luis Felipe Ybarra se estrenará el 8 de agosto en cines y en unas semanas, también estrenará la película “Caras vemos”, de Beto Gómez, con Mariana Treviño, Joaquín Cosío, Blanca Guerra, Bruno Bichir, y Luis de la Rosa, entre otros.

La historia cuenta el intercambio de cuerpos que sufre una familia de seis integrantes y cómo se unen para solucionarlo.

“Es un poco esa temática de ponerse en los zapatos del otro, a través de un hecho fantástico y aprender de eso. La diferencia con otras versiones que se han hecho, es que la familia cambia entre todos”, dijo.

Desde niño, la risa siempre rodeó su vida. Sus padres le inculcaron siempre sonreír y, con el paso del tiempo, tanto él como su hermano Mauricio Barrientos, conocido como “El Diablito”, encaminaron sus vidas a este género. Ambos gozan de hacer chistes y contenidos que provoquen risa en el espectador, incluso, no temen al humor negro, del que se consideran fans y prueba de ello fue la primera película que trabajaron juntos: “Mejor viuda que mal acompañada”, próxima a estrenar.

“Los escritores de comedia y la gente que se dedica a hacer reír, vamos a encontrar un termómetro en el que podamos seguir diciendo cosas que, a veces rebasan, que a veces sean fuera del límite, pero que no hieran susceptibilidades. Creo que eso es algo a lo que tenemos que irnos ajustando”, finalizó.