"Cenicienta al revés: Andy Edwards transforma el cuento en una aterradora realidad

En “La venganza de Cenicienta”, la fábula de amor en la que una joven logra escaparse de la casa donde vive con su madrastra y sus hermanastras para ir al baile en palacio donde el príncipe elegirá a su futura esposa, plantea un final feliz desde el lenguaje del cine de terror.

Más que centrarse en que “Cenicienta” y el príncipe vivieron felices para siempre, el filme de Andy Edwards muestra lo que pasaría si la joven a quien las tres malvadas mujeres maltratan y obligan a hacer los quehaceres de la casa, tuviera una oportunidad para hacerles pagar por ello, antes de emparejarse con su príncipe azul.

En la cinta, que sigue la tendencia de lleva al terror los clásicos infantiles, “Cenicienta”, se aleja por completo de la dulce joven que se enamora de un príncipe, quien le corresponde sacándola de la pobreza y encierro en el que vive. Ahora, ella deja a algunos decapitados, sin ojos o muertos.

“La oportunidad de hacer una película de terror ambientada hace cientos de años, pero con toques actuales fue realmente emocionante”, afirmó en entrevista con El Sol de México el director Andy Edwards.

“Lo que me atrajo fue la ambientación de la época, obviamente eso la hace más difícil, porque cuando estás trabajando en una película independiente de bajo presupuesto, no puedes simplemente ir a la tienda a comprar accesorios o vestuario nuevos, no puedes salir a la calle y comenzar a filmar, así que debes tener mucho cuidado con lo que haces”, explicó el cineasta.

“Estuvimos filmando y siempre asegurándonos de que todos los accesorios, históricos o de vestuario se vieran reales, por lo que hubo mucho que hacer y mucho en qué pensar”, agregó.

La historia es protagonizada por Lauren Staerck y comienza cuando la madrastra pide a un sicario matar al papá de “Cenicienta” para quedarse con la mansión y las joyas que heredará la joven.

Llega el momento del gran baile del reino para buscar a la futura princesa que despose el príncipe, y todas van, menos “Cenicienta”. Entonces hace su aparición el hada madrina (Natasha Henstridge), quien tiene una personalidad totalmente distinta a los cuentos mágicos, es una mujer empoderada, directa y muy astuta que la lleva al baile, pero no en un carruaje como la original, sino en un Tesla color naranja, con un chofer de nombre Elon Musk, y usando unas zapatillas del diseñador Jimmy Choo.

“Cuando leí el guión y vi esta escena con el Tesla y todos los demás personajes, me hizo reír y pensé: ‘está bien, cualquier cosa puede pasar en esta película ahora’ y creo que eso se refleja en el resultado final.

“Seguimos la historia original muy de cerca, mezclándola con horror y después con un poco de comedia. El reto fue mantenernos en ese equilibrio”, sostuvo el director.

EL LADO ROMÁNTICO DEL CUENTO

“Cenicienta” es una historia que atrae al público desde hace años, reconoció Edwards, quien está satisfecho con el resultado de su sangrienta versión.

“Existe ese tipo de lado romántico, la chica pobre que se casa con el príncipe y se convierte en millonaria, muchos se identifican con ese deseo, pero en la película también hay una historia de venganza. Obviamente llevamos eso más lejos y agregamos mucha violencia, ella es molestada por los matones, la madrastra y las malvadas hermanastras, pero luego sale victoriosa.

“Disney las hizo dulces y adorables, pero las historias originales eran bastante oscuras. Por ejemplo, hay una escena en la que una de las hermanastras se corta los dedos de un pie para que le pueda caber el zapato que busca el príncipe y eso está en la historia original, no es algo que inventamos para convertirla en una película de terror, eso ya era suyo, así que nosotros simplemente volvemos a lo que eran las historias antes”, indicó el director.

Stephanie Lodge, Megan Purvis y Beatrice Fletcher completan el elenco de la película que estrenó este 19 de septiembre y ya está disponible en cines.

El estadounidense conocido por cintas como “3’s a Shroud”, “Ibiza Zombie”, “Midnigh Peepshow” y “Punch”, aseguró que desde pequeño tuvo una fascinación por el cine de terror ya que este género le permite explorar temas oscuros de una manera segura.

Actualmente está en el proceso de edición del filme “Everyone Is Going To Die” el cual no es nada de cuento de hadas, sino una historia mucho más oscura que saldrá próximamente.

“Hay otra película que produje y se llama ‘Custom’ con un director brasileño (Tiago Teixeira), se proyectará en el Festival de terror de Brooklyn el próximo mes, y estoy trabajando en otra película de terror también de cuento de hadas”, concluyó.