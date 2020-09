Trump es un gran comediante: Johnny Depp

SAN SEBASTIAÁN. El actor, productor, guionista y músico estadounidense Johnny Depp consideró a Donald Trump como un comediante.

“Yo veo hablar a Trump y me pongo a reír, es maravilloso, es buena comedia, de calidad, gran calidad de comedia, pero también te da miedo lo que tienes que ver así que no, yo no soy tan político”, dijo.

Johnny Depp presentó en la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, como productor, la película Crock of gold: a few rounds with Shane Macgowan, junto con el director Julian Temple, filme que compite en la Sección Oficial y que es una celebración del poeta punk irlandés, cantante y compositor principal de The Pogues.

Distendido, hablando pausadamente, con anillos llamativos y muchos tatuajes, Johnny Depp fue cuestionado sobre su posicionamiento político en relación a Donald Trump. “En cuanto a la política, me gusta la comedia, como a cualquier otra persona, yo veo hablar a Trump y me pongo a reír”, dijo.

No obstante, “divide y conquista, no lo sé, la gente tiene pánico, se les está alimentando con el temor, el miedo, así que me vale la política, me gustaría quitarle el temor y miedo a las personas y que no se sintieran en situación de peligro”.

Opinó que no cree que Trump sea capaz de ello, aunque “estoy seguro que es capaz de ir al cuarto de baño solo, pero no pienso en esas cosas demasiado, sólo que tiene que tener un sentido del humor increíble, es casi obligatorio que lo tenga”.

Sobre su relación con Shane Macgowan, señaló que “he tenido mucha suerte de tener una historia muy larga con él antes de conocerle pues me fascinaba su lenguaje, su capacidad de crear estas canciones tan potentes y tan conmovedoras, fue muy prolífico y a la vez siempre estar a los talones del diablo”.

Compartió que le conoció hace 35 años, “ fue la primera vez que le vi y era exactamente el que ha sido y siempre será, sus insultos se pueden convertir en un regalo porque solamente te insulta si realmente te quiere, por tanto he vivido parte de esta película durante unos aproximadamente 35 años y realmente quería que el mundo conociera, de manera muy importante, quien es Shane Macgowan y cuál es su legado”.

Para Depp, Macgowan es uno de los más grandes poetas de cualquier período y es una persona especial. “Me enamoré en el momento que le conocí y sigo estando enamorado de él, además de que su mujer Victoria es una mujer maravillosa, tienen una vida fascinante y maravillosa”.

Por su parte, el director Julian Temple, con una larga carrera en los documentales musicales, sostuvo que “queríamos demostrar distintos lados de su persona, ya que Macgowan es una persona muy compleja, un ser humano difícil pero cálido, maravilloso, creativo a su vez, persona generosa, es lo que queríamos transmitir y espero que lo hagamos logrado”.