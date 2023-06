Soy un artista accidental: Andrés Calamaro vuelve a los escenarios mexicanos

Dice Andrés Calamaro que él no se considera un icono de la música, tal vez en su historia tenga canciones que son referencia para algunas generaciones, pero esas etiquetas no van con él.

“No sé si considerarme un icono porque lo que tengo es un puñado de canciones conocidas. La verdad diría que tengo 10 o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero yo particularmente no estoy a ese nivel. Le dejo el protagonismo a las canciones, yo sólo soy un individuo”, expresó.

Te puede interesar: Censurados en México, los corridos tumbados son lo más escuchado del mundo

“Tenemos una responsabilidad con el público que paga la entrada y no sé si ser icónico alcanza para eso, la verdad es que nunca lo había pensado o no era mi intención ser un icono, si estoy pensado icónico es seguramente porque llevo ya bastantes años”, dijo con su habitual sentido del humor.

Desde España, donde reside hace años, el cantautor argentino anuncia las nuevas fechas de su gira 2023, que incluyen presentaciones en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.

“Creímos que durante la pandemia todo había terminado, que era el final” cuenta Andrés Calamaro, cantautor, músico y productor argentino intérprete de canciones como Flaca, Sin documentos y Mil horas.

Cultura Fito Paéz: El amor después de… tres décadas

UNA VISTA AL PASADO

Un fresco, liberal y ágil Calamaro, compartió haber estado revisando su archivo musical los años siguientes a la pandemia, lo que lo llevó a hacer un recuento de su carrera. “Era sólo un rockero aspirante a músico en los años setenta, mis primeros discos los hice con una banda de jazz, soy un artista accidental”.

Además, al reconocer que no tiene un concepto definido como músico, dijo que sus canciones y melodías se nutren más bien de un gusto por lo fugaz. “La música es como los toros, algo que empieza y termina en una hora 30, es el encanto de lo efímero”.

Mismo impulso lleva al artista a la pasión y entrega por estar de gira “Esta gira será más improvisada, en otras agregué instrumentos exóticos, pero esta vez me centraré más en las canciones, 20 a 25 una tras otra sin parar. Y no es fácil tampoco. Es un desafío tanto físico como musical para mí, crear una lista de canciones fue difícil”, comentó.

El Calamaro actual se parece mucho al Calamaro que conocemos, sin embargo, su nueva faceta viene ataviada de ligereza, reflexiones, referentes de otros géneros artísticos y perspicacia, ya que compartió también algunas ideas en torno a las bellas artes.

“Sobre el cine, me gusta el cine argentino de los setenta o Tarantino, cuando estrenó Perros de Reserva. La metáfora del antihéroe en los años cincuenta, ese personaje que persigue algo que no resulta en victoria ni gloria. Muchas veces me he sentido como en Apocalypse Now, sobre literatura, estoy leyendo a Michel Houellebecq, literatura francesa”.

Además, contó un poco sobre el impacto que ha tenido su estabilidad emocional en sus proyectos. “Tuve una cumbre depresiva en los años 2000, renuncié un tiempo a la música. Pero la renuncia filosóficamente es algo positivo, liberarse de la vanidad, del progreso y de los intereses propios”.

A pesar de que su vida es un juego misceláneo de éxito, casualidades y causalidades, Calamaro reconoce que, a propósito de la serie biográfica de Fito Páez, “algún momento fantaseé con una producción sobre mi vida. Si lo hiciera no me gustaría con actores, preferiría algo en animación. Pero amigos e incluso mi terapeuta me han prohibido hacer un trabajo así”.

Gossip Sintiéndolo mucho, documental sobre Joaquín Sabina, llega a Star+

UN LIBRO EN CAMINO

Actualmente, Calamaro prepara un libro de fotografías, algunas de las cuales ya se presentaron en una galería de arte moderno en Madrid, incursionó también en el guión cinematográfico, y se ha dedicado a escuchar su archivo para hacer memoria musical.

“Me da mucho gusto que haya nuevas caras en la música que van ganando popularidad” comentó, dándose también a la tarea de escuchar por primera vez los corridos tumbados. “Qué bueno que la música mexicana ha estado volviendo al foco, también en Argentina, por ejemplo Trueno o Bizarrap”.

Aunque también reconoce que hay una especie de mano negra en la industria. “Convivo con dos niñas, hijas de mi pareja y se saben todo aunque nunca las vea escuchando música. Hay una especie de industria, no sé si fábrica o una burbuja, es una burbuja de difusión digital brutal. Pero me alegro que mis compañeros músicos y amigos, de la forma que sea, conquisten el mundo”.

Y reconoció el talento de las mujeres. “En México las cantantes son un monstruo: Natalia, Julieta, Mon Laferte… son divas como Billie Holiday, como Mercedes Sosa. Las mujeres están en un momento estupendo, son la mitad de la población mundial, qué más puedo decir yo. Donde hay talento y carisma, todos aplaudimos”, concluyó el cantautor que visitará México en octubre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Volver a tocar en Mexico es un honor, espero en años próximos hacer más conciertos, 10 o 20, esta vez fueron pocas fechas.”

Calamaro se presentará en la Ciudad de México el 10 y 11 de Octubre, en el Teatro Metropolitan. El 14 de Octubre en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario en Puebla y el 17 de Octubre en Guanamor Teatro Studio, en Guadalajara Jalisco.