Sobrios y sensuales, así fueron los looks de la alfombra roja de los Los Critics Choice Awards

Sencillos pero elegantes y a su vez con un toque de sofisticación, así fueron los looks de las celebridades que se dieron cita en la segunda gala más importante del año, los Critics Choice Awards, en el Century Fairmont Plaza Hotel de los Ángeles que recibió en la alfombra roja a lo mejor del ámbito cinematográfico y la televisión.

La presencia latina fue puntual a la cita con el director Guillermo del Toro cuya película Pinocho está nominada a Mejor Cinta animada, acompañado del actor y productor Diego Luna nominado en la terna a Mejor Actor en una serie de drama por su trabajo en Andor ambos lucieron. Ambos optaron por el negro, Del Toro con traje camisa y corbata de este tono, mientras que Luna con un esmoquin clásico.

Alejandro Iñárritu, Diego Luna y Guillermo del Toro presentes en la alfombra.



Esta noche sabremos si alguno de los tres se lleva el galardón de sus nominaciones. 🤩



📸 AFP



https://t.co/zfwYiWLDv5 pic.twitter.com/MVp1Z23e4J — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 16, 2023

Una de las más esperadas fue Cate Blanchett, nominada a Mejor Actriz por Tár, quien destacó por su sencillez con un vestido de la firma Max Mara en tono caqui, con diseño de blusa sencilla arriba que se convertía a partir de un cintillo, en una falda larga corte sirena.

Cate Blanchett fue una de las actrices más aclamadas durante la alfombra roja y cerró la noche con uno de los galardones. / Foto: AFP

De las más avaladas por los críticos de la moda fue la actriz Anya Taylor Joy quien, como ya es costumbre, le gusta posar cual muñeca Barbie para las cámaras, ahora lo hizo portando un vestido nude en transparencia y brocados de la firma Dior, que combinó acertadamente con unas zapatillas descubiertas color plata.

Anya Taylor Joy lució un sencillo pero elegante vestido de Dior. / Foto: AFP

La elegancia converge con lo disruptivo como parte del diseño de Elle Faning; se trató de un Alexander McQueen de la colección para primavera-verano 2023, elaborado en seda y en tono aperlado que parecía haberse desgarrado a la altura de la cintura y en la parte superior.

Elle Fanning lució un atuendo diseñado por Alexander McQueen. / Foto: AFP

Las transparencias continúan siendo un recurso constante en el look de las famosas y así lo demostró Kate Hudson quien portó un Oscar de la Renta en tono plateado, entallado al cuerpo que permitía lucir su delgada silueta.

Kate Hudson apareció en los Critics Choice Awards vistiendo un Oscar de la Renta. / Foto: AFP

Por su parte, Michelle Yeoh nominada a Mejor Actriz, por la cinta Everything Everywhere All at Once usó un vestido largo en negro que lo complementó audazmente con un abrigo color rojo y largo hasta el piso, de mangas amplias que parecían ser diseñadas con la técnica japonesa del origami.

Janelle Monáe nominada a Mejor Actriz de Reparto por la película Glass Onion: A Knives Out Mystery, atrajó las miradas de los asistentes con un seductor vestido de cola larga con aberuras a la altura superior de la pierna y con delicadas transparencias en el pecho.

Janelle Monáe desfiló por la alfombra roja antes de recibir el premio See Her de los Critics Choice Awards. / Foto: AFP

Sin duda, Jennifer Coolidge es la actriz del momento, no sólo por haber ganado el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, sino por lucir espléndida en cada una de las presentaciones y en esta ocasión no fue la excepción, portando un total look negro en terciopelo, drapeado a la altura del busto con un escote en “V”. Se ha caracterizado por su abundante cabellera y su favorecedor peinado.

Julia Roberts, quien regresa a las alfombras rojas por su nominación a Mejor Actriz en una mini serie o película de TV por Gaslit, deslumbró con un vestido de brillos y mangas largas de Schiaparelli, una vez más apostando por el negro, como parte de la tendencia actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Lily James, se integró a la lista de las que muestran su seguridad a partir de las recurridas transparencias. Está nominada a Mejor Actriz en una Mini Serie o Película de Tv por Pam & Tommy, y se distinguió en la sesión de fotos de los paparazzis con un vestido negro de tul de gran volumen y rayas horizontales.