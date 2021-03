Silvia Pinal planea volver al teatro tras ser vacunada contra Covid

Doña Silvia Pinal ya fue inmunizada con la segunda dosis contra el Covid-19 en Tlalmanalco, Estado de México, por lo que se mostró más tranquila y segura para salir a trabajar. La actriz también se siente serena porque su hija Alejandra Guzmán ya dio negativo al virus que la mantuvo aislada de su familia para evitar contagiar sobre todo a su mamá.

A su llegada a su casa en el Pedregal de la Ciudad de México a bordo de una camioneta, dijo sentirse bien y sin reacciones a la vacuna. “Ya es mi segunda vacuna, ya estoy de salida, me va muy bien y no es que fuera hasta allá, estuvimos viendo cosas de otros negocios, por eso estuve allá, pero nada más”, dijo a JDS.

Celebridades Silvia Pinal recibe vacuna contra Covid-19 en Tlalmanalco

Aclaró que lo hizo en el Estado de México por casualidad, gracias a que andaba revisando algunos temas de trabajo, “y ya de ahí de colada me metieron en la vacuna”, mencionó sonriente.

Respecto a Alejandra Guzmán, agregó que la visitó en su casa. “Ayer vino, estuvo un ratito conmigo, pero pues anda pobrecita de un lado para otro y yo también”.

Tras el atropellado acercamiento que tuvo su nieta Frida Sofía con Alejandra Guzmán a través de una llamada telefónica en el programa de televisión Despierta América en Estados Unidos, con la que el representante de la rockera no estuvo de acuerdo, Silvia Pinal dijo que se alegró, más porque ambas hablaron cuando Alejandra seguía curándose de coronavirus.

“Si hay pasos agradables, qué bueno, es normal es su mamá, son mamá e hija y si no le gustó (al mánager de Alejandra) qué pena”, dijo entre risas, aunque ella no ha podido hablar con su nieta que vive en Miami. “No he hablado últimamente, no sé ni dónde anda”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y ahora que está por estrenarse la segunda temporada de la bioserie Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle Salas, señaló que siempre ha admirado al cantante. “Es un muchacho que tiene una voz que Dios le dio y que se la bendiga caray, canta precioso, tiene una voz linda, cuando se viste de frac se ve guapérrimo. A mí me gusta mucho ese muchacho. Lo conocí de pasada en una fiesta, él es muy respetuoso pero hasta ahí”.

Y ahora que ya está inmunizada la protagonista de Viridiana, informó que ya tiene un proyecto de teatro en mente, para volver a los escenarios y le pedirá ayuda a su familia para poder montarlo a la brevedad y seguir trabajando a sus 89 años de edad que tanto le gusta.