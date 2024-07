Shaila Dúrcal hará disco y documental dedicado a su madre

Debido a que trabaja en colaboración con Sony Music en un proyecto discográfico y documental dedicado a su madre, la cantante y actriz Rocío Dúrcal, Shaila Dúrcal se mudó a la casa familiar en España.

La también cantante trabaja en un libro discográfico y un documental en video que editará Sony Music, así como la bioserie que Shaila supervisa para plataformas streaming.

“Estoy trabajando para que sea internacional el proyecto, en algo muy bonito para México, Estados Unidos y España, uno es con mi hermana Carmen y la disquera Sony Music, que tiene la obra de Juan Gabriel que mi madre interpretó; se lanzará para el 2025.

“Juan Gabriel siempre estuvo presente en mi vida, aunque estaba pequeñita lo veía y luego me reencontré con él ya mayor y me dio un disco duro con las canciones de mi madre, siempre me voy a llevar ese recuerdo en mi corazón, porque él guardaba muy bien las canciones y no se las daba a cualquiera”.

En entrevista con El Sol de México, tras la presentación de la telenovela de Carlos Moreno “Mi amor sin tiempo”, de la que interpreta el tema central, Shaila Dúrcal agregó: “Le estamos poniendo a la historia lo mejor de lo mejor. He entrevistado a sus compañeros que la vieron en su ascenso en la carrera, unos ya no están, y como buena Virgo, quiero todo perfecto, por mi mami, por la jefa, por la vieja, lo que sea, y la compañía de discos es algo fundamental, van todas las canciones de Juanga, va todo bien coordinado, para que vaya bien hecho”.

Shaila Dúrcal durante la presentación de la telenovela “Mi amor sin tiempo”, producción de Televisa Univision. FOTO: Cortesía / CUARTOSCURO.COM

Respecto a la bioserie, mencionó que se está escribiendo y aún no sabe a por cuál plataforma se transmitirá.

“Ahora que estamos tocando las cosas de mi madre, me vienen muchos recuerdos de mi infancia, a mis seis añitos le escribía o le hacía dibujos; también veo las cartas de mi hermana Carmen cuando estaba en la Universidad e iban dirigidas a mi padre. Todo esto a mí me hace mucha ilusión, hemos encontrado muchas fotos, diapositivas, videos, lo que vamos a digitalizar todo.

LUIS MIGUEL AMIGO DE LA FAMILIA

En su infancia, la familia Dúrcal y la del cantante Luis Miguel tenían residencias contiguas en España, lo que Shaila recuerda con cariño. “Somos como una familia extensa. Yo desde que tengo uso de razón lo conozco con su familia, éramos vecinos en España. Íbamos a cada rato a su casa, nos la pasábamos muy bien. Tengo la anécdota de que cuando yo tenía cinco años me prestaron un bañador y nadamos en la alberca. Yo feliz porque eran las 12 de la noche y ahí nadando en la casa de Luis Miguel”, recordó.

“Acabo de estar con Alex su hermano porque Luis Miguel está de gira en España, pero tengo ganas de comer con él para estar recordar nuestras anécdotas. Paloma (Cuevas, la novia del cantante) también es una gran amiga de mi hermana Carmen y sí, me encantaría que Luis Miguel formará parte de las personalidades que conoció y convivió con mi madre”.

Por otro lado, Shaila Dúrcal está preparando su nuevo álbum e incluirá letras de su inspiración. “Me dedicaré en este verano al álbum y será para otoño que lo pueda lanzar, va sólo un cover, que es sorpresa”.