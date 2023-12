Ricardo Arjona se despide de los escenarios: adiós y gracias, con todo el corazón

Tras décadas de carrera, Ricardo Arjona anunció este lunes su despedida de los escenarios tras el último concierto de su tour en Chile, además de revelar que los últimos meses ha tenido problemas de salud.

"Hoy será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", escribió el cantante guatemalteco en una publicación de Instagram.

Ricardo Arjona agradeció a su público por acompañarlo a lo largo de su carrera. / Foto: Instagram Ricardo Arjona

Arjona, que cumplirá 60 años el próximo mes de enero, detalló que en los últimos dos meses se sometió a seis infiltraciones de columna para poder completar la gira que acaba de cerrar en Chile.

"A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino mi gratitud eterna", agregó el guatemalteco.

Asimismo, recordó orígenes como maestro de escuela pública en Guatemala y sus primeros pasos en la música, con los que "logró un milagro".

"Historia de taxi", "Señora de las cuatro décadas", "Mujeres", son sólo algunas de las canciones con las que Ricardo Arjona se posicionó como uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos a lo largo de varias décadas de carrera.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", sentenció el cantautor.

Con este mensaje, Ricardo Arjona pone fin –al menos por el momento– a una envidiable trayectoria, en lo largo de la cual consiguió vender millones de copias de sus discos, así como sobrevivir al salto a la era digital.









