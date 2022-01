Muere Willy Gutiérrez, padre de Lisset y profesor de La Academia

Willy Gutiérrez murió este martes a los 76 años de edad. Cantante, músico, compositor, arreglista, director musical, productor discográfico y profesor del talento de la primera generación del reality de La Academia en TV Azteca.

Su hija la cantante Lisset, confirmó la noticia este miércoles a través de su cuenta de Instagram.

“Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito, el más amoroso ayer por la noche el mero día de su cumpleaños,-martes 18, trascendió a otro plano, dejando por su paso un gran legado, de enseñanza y sobre todo de mucho ¡Amor!”.

En el extenso y emotivo mensaje, la cantante compartió que su padre fue un artista con “76 años de amar profundamente la música y ser el mejor ser humano que Dios me pudo mandar, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo y sin duda el mejor maestro”.

Agregó que el también profesor de numerosos cantantes, “vivió una vida llena de amor, una vida llena de Dios. Una vida que valió vale y valdrá la pena recordar. Luchó contra un cáncer linfático nuestro titán y luchó hasta el final, después de operaciones, radio, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías y seguía luchando. Dios no quiso que sufriera y no sufrió. Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió”.

Además, compartió que entre sus obligaciones familiares de trabajo, ella estuvo ausente mucho tiempo, “me dediqué en cuerpo y alma a estar con mi familia, en el hospital, en los llamados de Mi fortuna es amarte y para rematar salí positiva Covid, ya voy de salida gracias a Dios”.

¿De qué murió Willy Gutiérrez?

El artista padecía un cáncer linfático por el que lo internaron en el hospital el pasado jueves 6 de enero, donde fue intubado, recibió hemodiálisis, se le practicó una traqueotomía y le colocaron tres catéteres, pero sus fuerzas se le escaparon, como su vida.

Desde el pasado jueves 6 la propia Lisset solicitó donadores de sangre y plaquetas para quien en vida se llamó Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy y aclaró en su momento Lisset que su papá no ingresó al hospital por Covid-19. Le sobreviven su esposa, hija y nieta María Lisardo Gutiérrez.

¿Quién fue Willy Gutiérrez?

El maestro Gutiérrez con una trayectoria de 53 años, aún con la pandemia mantenía virtualmente funcionando el Centro Cultural Willy Gutiérrez, donde daba clases de canto, baile, actuación y aprendizaje de instrumentos musicales; fue parte del movimiento musical en México y Latinoamérica al forjar figuras internacionales de la talla de Thalía, Cristian Castro, y Dulce.

También brindó instrucción musical a Diego Boneta, Yahir, Margarita La Diosa de la Cumbia, Yuridia, María del Sol, Víctor García, Daniel Masciarelli y su propia hija Lisset. Tenía su propio sello discográfico para apoyar a nuevos talentos en el canto y teatro musical.

En sus inicios, fue el director musical del Teatro de los Insurgentes así como del programa Mala noche no, conducido por Verónica Castro en los años 80.