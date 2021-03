"Mi propósito es ser parte de la música latina": Paloma Mami

Recostada en una cama y tomando su celular con una mano, Paloma Mami inicia la entrevista con El Sol de México. Su pose, hasta cierto punto de diva, no tiene nada que ver con la sencillez y exactitud con la que elabora su respuestaa cada pregunta.

Desde su debut en la música con el tema Not Steady, en 2018, la joven de 21 años ha formado una carrera rodeada de misticismo y sentido romántico, con letras tanto en inglés como en español que finalmente logra concretar con el estreno de su primer disco Sueños de Dalí lanzado este fin de semana.

“Creo que los fans que me habían escuchado antes finalmente podrán entender quién soy con este disco”, dice con toda tranquilidad. “Esto es para mí el principio de todo".

Lo primero de lo que habla Paloma es de su formación como cantante, la cual surgió casi como un mandato que su cabeza llena de ideas le empezó a dictar. “Aunque suena raro, siempre sentí como que era distinta. Sabía que algo me iba a pasar a mí. Y aunque nunca practiqué cantar, ni estar en el estudio, supe que había algo, que tenía un propósito en el mundo. Pero nunca pensé lograrlo tan rápido”.

Ese propósito del que habla es el de llevar la música latina a los oídos del mundo, sobre todo para el público anglosajón, pues aunque su tradición y cultura es hispana, ella creció en los barrios de Manhattan, en Nueva York, donde vive con sus padres y una hermana mayor.

“Mi propósito es ser parte de la música latina y del cambio que ofrece, donde no importa el idioma que hablas ni lo que haces, quiero que a la gente le guste la música por lo que es. Si a los gringos les gusta es porque estoy haciéndolo bien, cumpliendo mi propósito. Como cuando me dio un shock ver a chilenos cantar mis canciones en inglés, que decían modismos de Nueva York que jamás habían escuchado. Eso significa que esto va a ser algo más grande”.

Inició su carrera como parte del programa de canto Rojo, el color del talento, en Chile. Pero su formación profesional inició desde antes cuan- do estudiaba arte. Ahí fue donde tuvo su primer acercamiento con Salvador Dalí, quien le impresionó por la cantidad de ideas que plasmaba a través de sus pinturas.

“Dalí era una persona con la que podría relacionarme por muchas razones: porque siempre lo miraban raro, mucha gente no creía en su visión que era distinta, loca... hacía algo como de otro tiempo. Siempre a otro nivel. Y eso me encantaba desde chica. Mi papá siempre me llevaba a las exhibiciones que había en Nueva York, así que aprendí a amar su arte”. Por eso fue que la cantante decidió nombrar su disco Sueños de Dalí, pues “es un disco que muestra mi cabeza, las cosas locas que pienso, mis ideas raras y todo. Creo que es la forma perfecta de salir al mundo, de que éste me conozca a mí y a mi hijo, como le digo a mi disco”.

Sueños de Dalí incluye producciones de Taiko, El Guincho, Hit-Boy y TheStereotypes, entre otros. Todas las canciones fueron escritas por Mami.