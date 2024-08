Marco Antonio Muñiz presenta Por amor, su libro biográfico

Entonando el tema “Por amor”, Marco Antonio Muñiz cerró la sui géneris presentación de su libro biográfico con el mismo título de uno de sus grandes éxitos.

Puede interesarte: Marc Anthony dará concierto gratis en México: cuándo y dónde se presentará

Acompañado por Gilberto Santa Rosa, Emmanuel y los periodistas Joaquín López Dóriga, Paty Chapoy y Mara Patricia Castañeda, el veterano cantante hizo una transmisión en YouTube que fue seguida por 500 espectadores, para lanzar el libro, publicado por Editorial Misión.

En una mesa entre amigos, comentaron algunas de las vivencias que “El lujo de México” relata en su biografía. Joaquín López Dóriga recordó cuando en el mandato de Carlos Salinas de Gortari, en 1991 para la Primera Cumbre Iberoamericana y del Caribe, Marco Antonio Muñiz fue invitado junto con Armando Manzanero, y el show lo dio Juan Gabriel.

Gossip Bruno Mars en el Estadio GNP: lo que debes saber de su concierto en la CDMX

“Te acuerdas Marco que por medio de personal de Presidencia te informaron que al siguiente día en la cena en Tlaquepaque tú ibas a cantar cuatro temas, aun cuando eras invitado y que no fallaras. Tú cuentas en el libro que era domingo y estabas ensayando muy temprano.

“Entonces das tu show y a cada presidente le interpretas una canción de sus países. Y así la supuesta mala impresión que dejó Juan Gabriel, que se ‘quebraba’ se les pasó”, mencionó López Dóriga.

Las tres casa de la bandida

La señora Graciela Olmos fue la protectora laboral de Marco Antonio Muñiz en sus inicios a su arribo a la Ciudad de México, tiene un lugar en estas páginas. “Yo trabajé con ella en tres diferentes casas, una de ellas fue en Polanco. Iban toreros, políticos y empresarios”, recuerda el artista.

“El Jefe del Departamento del Distrito Federal Ernesto Uruchurtu, la traía bien asoleada, le cerraron sus lindas casas. Duré varios años ahí y un día me dijo que ya era tiempo que me fuera. Me regaló la guitarra que le dio Manolete y casi me salí llorando, me dijo la señora: ‘cuando hagas algo notable vienes y me lo platicas, para saber si tenía razón o no’”.

“El libro es una maravilla, es para que todo el mundo lo lea y sepa la historia, de tu caminar, de cómo fue que te hiciste cantante de grupos y el trío Los Tres Ases. Cada página habla de la honestidad con que siempre te has dirigido. Cuentas cosas feas y bonitas de tu carrera de alegrías y tristezas”, comentó Emmanuel.

“La experiencia que viviste de niño en Ciudad Juárez, que a tu tierna edad llegas al Norte y con gran decisión y deseos llegas a ser solista”, añadió Gilberto Santa Rosa.

Su internacionalización

“Ya trabajaba en el Teatro Blanquita, era mi segundo año consecutivo y mi canción ‘Luz y sombra’ ya se escuchaba. Un día un locutor de Puerto Rico llega a RCA Víctor por novedades musicales y se la lleva. En las estaciones de radio la canción pegó bien y vienen a México para decirme si quería ir a Puerto Rico, que lo conocí antes por ir de gira con el Trío Los Tres Ases. Me invitan a hacer programas de televisión y otras cosas ya en plan de solista y desde ese momento los boricuas me adoptaron”, recordó Marco Antonio Muñiz, quien es un ídolo también en Puerto Rico.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Los padres de Marc Anthony le pusieron mi nombre porque les agradaba cómo cantaba. Esto fue a finales de los 60”, rememora.

Joaquín López Dóriga le recordó al artista cuando lanzó en el escenario del salón principal del hotel Fiesta Palace a Jorge “Coque” Muñiz. Antes “Coque” fue reportero del programa del periodista.

“El lujo de México” es conocido por su buen gusto en el vestir y fue de los primeros artistas populares en actuar en el Palacio de Bellas Artes, en el concierto por sus 50 años de trayectoria.