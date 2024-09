Luis Gerardo Méndez hace sátira de las boybands en su ópera prima Technoboys

Desde que inició su carrera en 2003, Luis Gerardo Méndez ha trabajado con directores de géneros variados, que han forjado su estilo como actor, y ahora como realizador, rol en el que debuta con la cinta “Technoboys”.

Desde Gary Alazraki (“Nosotros los nobles”), hasta el ganador del Oscar Juan José Campanella (“Los enviados”) y Sebastián Hoffman (“Tiempo compartido”), ha tenido la oportunidad de conocer visiones y maneras distintas de hacer cine.

“Siempre he sido muy curioso, desde que hice mi primera película, cuando dicen corte, corto atrás del monitor, cuando me dan permiso”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Gossip Luis Gerardo Méndez, feliz por el éxito de Mayito en La Casa de los Famosos

“Hay directores que no te dejan, pero cuando se puede lo hago. Me gusta entender cómo son los movimientos de cámara, qué lentes se utilizan, los encuadres, tuve directores muy generosos que siempre contestaban mis preguntas”.

“Technoboys” que co dirige con Gerardo Gatica, sigue a una boy band de la década de los 90, que se reencuentra años después de haberse separado, con la única finalidad de que el líder, “Alan” (Luis Gerardo) se reconcilie con su amor de la juventud: la cantante “Melena” (Karla Souza).

El guion llegó a sus manos durante la pandemia, y en cuanto lo leyó supo que quería participar en esa historia. Originalmente estaba planeado que Gary Alazraki estuviera al frente del proyecto, pero debido a sus compromisos laborales, no se concretó, y Luis Gerardo aceptó el reto de sentarse detrás de las cámaras.

Puede interesarte: Luis Gerardo Méndez plasma viejos aprendizajes en su debut como director con “Technoboys”

El también productor de títulos como “Medios hermanos” y “Club de cuervos” explicó que la experiencia de dirigir y protagonizar fue sencilla para él, dado que tenía una idea clara de a dónde deseaba llegar.

“Soy un controlador freak y perfeccionista de lo peor, es lo que más trabajo en terapia, a soltar un poco más. Para mí la parte más fácil fue esa, dirigirme a mí no tuvo complejidad, porque tengo claro en la cabeza que quiero hacer”, cuenta.

elenco de "Technoboys". / Foto: Netflix

Su reencuentro con Karla Souza

Su compañera de aventuras fue Karla Souza, con quien trabajó en “Nosotros los nobles”. Desde entonces habían buscado reunirse en algún proyecto, pero las circunstancias no se habían dado, así que cuando recibió el guion se lo mandó y ella aceptó inmediatamente.

Ella misma trabajó su personaje, y reescribieron algunas partes del libreto. La actriz da vida a “Melena”, una cantante blanca que se hace pasar por una mujer de color, para ostentar la bandera del antiracismo y ganar seguidores.

En entrevista dijo que su interés principal era tener una reflexión sobre la fama y la cultura pop. “Me llamaba la atención contar eso, que no necesariamente so las luchas de las que se apropia no le corresponde, y ella quizá las toma para un avance personal, y esa era la conversación que quería”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La también estrella de “La caída” y la serie “How to Get Away with Murder” explicó que cada personaje que ha hecho a lo largo de sus casi 20 años de carrera, la abre a descubrir un lado suyo que no había explorado antes.

“Por eso me encanta mi trabajo, las artes y entrar en cabezas ajenas, explorar mundos distintos al mío. Me parece una carrera muy rica en ese sentido y que me ha dado mucha satisfacción a lo largo de mi vida, y me ha ayudado a crecer mucho emocionalmente”, finalizó. “Technoboys” ya está disponible en la plataforma de paga Netflix.