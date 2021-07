Lorenzo Vigas explora el tema de la paternidad en su película La caja

Seis años después de su debut como director de ficción, Lorenzo Vigas regresará al Festival Internacional de Cine de Venecia para presentar su más reciente cinta. La caja, protagonizada por Hernán Mendoza y Hatzín Navarrete, competirá en la selección oficial por el León de Oro, premio principal que el director venezolano ganó en 2016 con su ópera prima Desde allá.

“Me siento aliviado por la selección”, dice Vigas en entrevista con El Sol de México. “Aliviado porque ganar un premio tan importante con tu primera película es maravilloso, pero también te pone mucha presión. Tu mismo te exiges más, además de tener la mirada de todo el mundo sobre ti, entonces tener la invitación de regresar a la competencia es un alivio muy grande”.

El mayor regocijo de presentar este trabajo en Venecia es realizarlo desde la trinchera mexicana, un país al que llegó hace 20 años por invitación de Guillermo Arriaga y en el que aprendió a hacer cine.

“Yo me formé aquí como director, no había hecho nada antes y tenía el sueño de convertirme en un director cuando llegué invitado por Arriaga. Aquí fue donde me hice director. Esto es un regalo que le hago a un país que me dio todo, que fue muy generoso y donde aprendí a hacer películas. Por eso es una gran satisfacción representar a México”.

Al igual que su ópera prima, Desde allá, y el cortometraje Los elefantes nunca olvidan, La caja toma el arquetipo de la paternidad como su tema central.

La historia sigue a Hatzín (Navarrete), un adolescente al que le informan que los restos de su padre se encuentran en una fosa común, por lo que debe emprender un viaje para recuperarlas. En el camino encuentra a un hombre (Hernán Mendoza), quien tiene semejanzas con su papá, por lo que comienza con él una relación afectiva.

“En este caso quería adentrarme mucho más en la necesidad de este niño de conseguir al padre que nunca tuvo y llenar ese vacío de cariño, de consejos. Y (mostrar) cómo a veces toda la vida, las ediciones que tomamos y nuestras acciones vienen determinadas por esa presencia o ausencia que tuvimos cuando éramos niños. Ese era el tema principal que quería tomar con esta película”, cuenta el cineasta.

La cinta es una coproducción entre México y Estados Unidos. Cuenta además con financiamiento del Estado a través del Estímulo Fiscal de Eficine.

La filmación se realizó en Chihuahua, estado que funge como un personaje más en la historia. “Parece que es el más importante además de Hatzín”, confiesa Vigas. “El ambiente, la presencia de las maquiladoras en el norte, de Creel (la ciudad chihuahuense), la nieve, el frío, esos paisajes vastos, desoladores y a la vez bellísimos, son lo que le da el carácter a la película”.

Lorenzo Vigas competirá por el León de Oro con Michel Franco, quien es productor de La Caja y que como director presentará en competencia la cinta Sundown. “Eso es maravilloso. Es divertido estar ahí competiendo los dos con películas mexicanas”, refiere sobre la coincidencia.

La selección oficial de Venecia incluirá 21 largometrajes. Además de los mexicanos, destacan cintas como The hand of God, de Paolo Sorrentino; The lost daughter, ópera prima de la actriz Maggie Gyllenhaal; Official competition de los argentinos Gastón Duprat & Mariano Cohn; Spencer de Pablo Larraín y Madres paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar, que será la cinta inaugural.

“Alberto Barbera, el director del festival, dijo que el nivel de la competencia este año era mucho más alto que los anteriores, quizá porque la pandemia hizo que mucha gente no quisiera estrenar el año pasado”, refirió Lorenzo Vigas.

“Por eso me siento más afortunado de estar en la selección, porque el nivel y la calidad es muy alta. Y estar ahí con la bandera de México es la gran alegría que tengo”.

El Festival Internacional de Cine de Venecia se realizará de manera presencial de 1 al 11 de septiembre. Bong Joon-ho, director surcoreano ganador del Oscar por Parásitos, será el presidente del jurado donde también participará Chloé Zhao, directora de Nomadland por la que se llevó el Premio de la Academia.