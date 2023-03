Leonardo Aguilar muestra en nuevo disco su lado más vulnerable

Un hombre mucho más maduro y consciente de su realidad es como Leonardo Aguilar se proyecta en su nuevo álbum discográfico titulado Y lo Volví a Hacer, ya disponible en plataformas digitales.

A siete años de haber lanzado su primer disco Gallo Fino, el cantante vuelve con un nuevo material en donde plasma su crecimiento profesional y explora su lado más íntimo.

“Este disco para mí marca un antes y un después definitivamente, este es el resultado de toda mi vida trabajando y cantando, encontrándome y buscándome y ver de verdad quién soy, hasta llegar al punto donde sale este producto de canciones que escribí en el que por fin siento que salgo a presentarme ante el mundo y decir: ‘este soy yo’“, afirmó Leonardo en entrevista.

“Lo más difícil fue abrirme y ser vulnerable con mis canciones; al momento de cantar una canción que tú escribiste estás exhibiéndole al mundo lo que eres, es como decir: ‘vean, esto es lo que me duele, esto me hizo llorar, ese fue el reto más grande, un reto más personal’”, agregó.

El joven de 23 años aseguró que no busca enviar mensajes que inviten a la reflexión, sino que únicamente comparte sus propias experiencias que pueden generar empatía con sus fans.

“No estoy incluyendo mensajes, no quiero inspirar a nadie, quiero que se sientan acompañados en los momentos difíciles de su vida en cuestión de amor”.

Leonardo comentó que él habla y escribe de cosas que le han pasado y le han dolido. “Escribo para expresar eso y, por lo que veo, muchas personas sufrimos por amor y de esa manera nos relacionamos. Si hubiera algo que me gustaría que la gente aprendiera de mí tal vez sería lo curioso que soy, las ganas que tengo siempre de aprender cosas nuevas y sobre todo de aceptar cuando me equivoco y estar dispuesto a cambiar lo que sea que no esté saliendo bien“, expresó.

Leonardo Aguilar está próximo a estrenar su nuevo material discográfico. Foto: Cortesía | Parte1

Leonardo adelantó que este año lanzará mucha más música y tendrá presentaciones tanto en solitario como con su familia.

Su próximo espectáculo familiar es Jaripeo sin Fronteras que presentarán el 4 de marzo en la Monumental Plaza de Toros México, un espectáculo en el que también estarán tío Antonio, su hermana Ángela y su papá Pepe Aguilar.

“Estamos preparando un concierto nuevo, con canciones, caballos y escenografía distinta, así que la manera de prepararnos es estar enfocados en el espectáculo que vamos a dar para que la gente que vaya tenga un show fresco.

“Queremos mostrar la calidad que llevamos en nuestros productos porque eso es universal, si hay algo que está bien hecho eso no se puede pelear o argumentar, nuestro propósito es enfocarnos en lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos dará el resultado naturalmente“, dijo Leonardo.

En el show participarán el mariachi El Zacatecano, los jinetes de Cuernos Chuecos y los charros de El Soyate.

Ante la supuesta información que se manejó en la que llevaban únicamente vendido un 15 por ciento del total de boletos emitidos, el compositor aseguró que es falso ya que hasta la fecha se tiene un aforo de aproximadamente tres cuartos del recinto.

“Las décadas de espectáculo de Pepe Aguilar y los cinco años de Jaripeo sin Fronteras llenos hablan por sí mismos. Ahorita estamos más fuertes que nunca, Los Aguilar y el Jaripeo, por supuesto que no. No hay que repartir ni dar atención a noticias falsas.

“Cuando te está yendo bien, cuando estás haciendo cosas nuevas, distintas, cuando destacas en el ambiente que sea siempre habrá personas que les va a molestar. Nosotros nos caracterizamos por no hacer escándalos y hacer buena música, productos y conciertos”, enfatizó.