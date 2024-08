Kike Vázquez usa el humor negro para reflexionar sobre la discapacidad en su stand-up

Para Kike Vázquez, exponente del stand up en México, los prejuicios de la gente son el ángulo principal que toma en cuenta al hacer comedia. Con su humor negro, asegura el comediante de 35 años, ha logrado que su audiencia reflexione en cuanto a la diversidad funcional.

“El humor es una buena herramienta para echarle luz a temas que no se hablan y esto me hace pensar en lo malinterpretado que tiene la gente el concepto de humor negro. No va de agredir ni de insultar, sino de darle luz a temas que tienen una censura social, como la discapacidad”, explicó el comediante en entrevista.

“En el humor negro el comediante se expone a la censura social por hablar de un tema tabú y me da gusto saber que con mis chistes haya personas que se avientan a hacer una reflexión sobre la discapacidad, un tema muy poco hablado”, añadió el comediante, quien también es psicólogo, terapeuta y activista por los derechos de las personas con diversidad funcional.

En ese sentido, considera que ha tenido una visión diferente a la hora de hacer comedia. “Ser psicólogo me dio la perspectiva de que el humor es un proceso relacional. Esa conciencia de la relación que existe entre el comediante y el público, me la dio mucho el ser terapeuta. También ver el ejercicio de la comedia con una perspectiva diferente”, explicó.

Kike Vázquez estrenó en la Ciudad de México el espectáculo “Bien parado para todos”, “un show con chistes que he ido preparando hace tiempo. Hay algunos que he presentado en algunos lugares y hay otros nuevos. Le guardo mucho cariño y amor a este show, que ya ha conocido otras latitudes”, dijo.

AMPLÍA SUS HORIZONTES

Persiguiendo el mismo objetivo sobre despertar la conciencia, a finales del año pasado, Kike Vázquez debutó como actor en la serie “Ojitos de huevo”, en la que colaboró con su compañero de profesión Alexis Arroyo.

En ella, jugó el papel del amigo del protagonista, un joven que se enfrenta a los obstáculos que el mundo representa para alguien con discapacidad. Actualmente, la producción está en desarrollo de su segunda temporada.

“Ha sido un reto muy interesante porque exige habilidades diferentes a las que yo estaba acostumbrado a explotar en el escenario. La serie yo lo considero un regalo muy grande porque me ha permitido explotar estas nuevas habilidades y sobre todo hablar de la discapacidad, desde una perspectiva distinta”, dijo.

“Al final actuar se me hizo vicio, me gustó mucho hacerlo y estoy abiertísimo a poderlo hacer en otros espacios y en otros momentos”, finalizó.