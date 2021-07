Karol Sevilla impulsa su carrera como cantante

En mayo de 2015 Karol Sevilla fue elegida por Disney Channel para protagonizar la serie Soy luna, que seguía la vida de una adolescente que tras mudarse con sus padres a Argentina, reconecta con su pasión por el patinaje y el baile.

Dicha serie fue vista en toda Latinoamérica, y recibió múltiples Kids Choice Awards en México y Argentina, brindándole a la actriz (de entonces 15 años de edad) miles de fans a nivel internacional, y permitiéndole iniciar una carrera en la música que le dio la oportunidad de formar parte de la banda sonora de la cinta “Coco”.

Gossip Elizabeth Olsen le hizo una petición a Disney que definió su personaje en WandaVision

A seis años de este éxito, la mexicana se siente orgullosa del camino que ha recorrido, y aunque considera que aún tiene muchas metas por cumplir, se dice dispuesta a seguir aprendiendo de los distintos ámbitos de su profesión.

“Tener un proyecto tan exitoso como lo fue Soy Luna a veces te hace estancarte, porque no sabes qué quieres hacer o a qué público dedicarte. Tienes un poquito de todo, a los adolescentes, pero también a niños, entonces son dos audiencias tan bonitas, pero a la vez todo el tiempo te están pidiendo más”, platicó vía telefónica a El Sol de México.

“Justo pasé por eso de no saber qué quería y estar tan confundida, estaba tan estresada de que no sabía cuál era mi público, hasta que llegó un punto en el que tuve un balance, dije “ya no quiero ser más la chica de 15 años, ya tengo 21 y estoy creciendo””, agregó.

La también modelo detalló que fue a raíz de una desilusión amorosa que aumentó su interés en la música y la composición, hecho que le ha permitido alcanzar nuevos públicos, además de acompañar a los fans que la han seguido desde sus inicios, en las distintas etapas de su vida.

Por ello hoy se siente con muchas ganas de explorar nuevos retos profesionales en el ámbito de la actuación, y está lista mostrar su capacidad actoral con papeles más maduros.

“Todo es un proceso, es balancear un poco. Cuando salí de Soy Luna me llegaron varias propuestas de personajes más grandes, que involucraban otro tipo de temas. La verdad es que nunca estuvo en mi interés hacerlo, porque no me nacía, y tampoco me sentía lista para dar un golpe tan fuerte”.

“Siento que por eso paré mucho mi carrera como actriz, porque todo el tiempo me pedía eso, crecer, y dije ´todo va a ser a su tiempo, voy a crecer al momento que tenga que hacerlo’”.

Esta oportunidad le llegó recientemente al ser considerada para protagoniza la serie Siempre fui yo, para Disney+ donde interpreta a una joven de su edad. “Estoy es una historia más real, un personaje más normal que tiene pensamientos de una chica de 21 años, que pasa por experiencias de una chica de 21 años, y eso a mí me gustó”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además de este proyecto, Karol promociona su más reciente tema Nadie te entiende, en cuyo videoclip muestra sus diferentes facetas en coloridos escenarios, que mezclan tomas reales con algunas de animación.

“Me sacó de mi zona de confort en muchos sentidos, el hecho de hacer un videoclip tan colorido, demasiado K-Pop, con tantas personalidades. Me encanta cambiar todo tipo de cabello porque siento que me canso, de personalidad y de outfit. Eso hace que sea diferente y que a la gente le haya gustado”, finalizó.