Juan Rivera pasa momentos de terror por "Culiacanazo"

El cantante Juan Rivera vivió momentos de terror, al desatarse la jornada de violencia en Culiacán, Sinaloa, (debido a la recaptura de Ovidio Guzmán), así lo informó en su canal de Youtube, donde realizó una transmisión en vivo posterior a los enfrentamientos.

El también actor detalló que se encontraba a la espera de su familia, pues le iba a regalar una casa a su esposa, la cual le había sido entregada el pasado mes de septiembre, y apenas había terminado de amueblar.

"La semana que entra me ponen en cuarentena por La casa de los famosos (el reality show en el que participó), y quería pasar estos días con mi familia, entregarle a mi mujer la casa de sus sueños, pero no se pudo", explicó en la transmisión de casi media hora.

"Me dormí a las cuatro de la mañana limpiando la casa de mi mujer, ella no había visto nada del trabajo. Me lo aventé con la gente de acá. Despierto como a las 7:30 y me dicen que está a todo lo que da, recibí videos de lo que sucedía, y en lo primero que pensé fue en mis hijos", agregó.

Juan aseguró que cuando se enteró de la toma del aeropuerto sintió mucho miedo, pues su familia estaba por aterrizar, y pese a su impulso de ir a buscarlos, le aconsejaron permanecer en casa para evitar quedar atrapado en el fuego cruzado.

"Mis hijos iban a llegar a esa hora. Lo que más amo, más quiero y más protejo, iban a llegar a esa hora. Mi mujer y mis hijos van en el avión, y obvio no se pueden comunicar, y uno siempre piensa lo peor. No sabía si iban a dejar aterrizar el vuelo de mi mujer. Quería ir, pero me dijeron 'ni se te ocurra salir de donde estás'".

Rivera finalizó su mensaje aclarando que desde el domicilio donde se encontraba no se alcanzaban a escuchar las detonaciones ni explosiones, y también lanzó un mensaje de apoyo para todos aquellos que viven cerca de las zonas más afectadas.