Jorge Medina espera realizar su primer concierto presencial en marzo

Jorge Medina arrancó el año 2021 con un nuevo tema, Un amante, el quinto que se desprende de su más reciente producción Tres vidas; el videoclip fue grabado un lugar alejado del coronavirus, comparte el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, quien ya tiene confirmado su primer concierto presencial para el próximo 6 de marzo en León, Guanajuato y reza porque no se cancele por la pandemia del Covid-19. El show lo tiene muy entusiasmado porque ha sido un año complicado sin trabajar y considera que ya es justo volver, con las medidas necesarias.

Asimismo, confirmó que la plataforma Netflix le ofreció una buena suma de dinero por contar la historia jamás contada de La Arrolladora Banda El Limón, pero no aceptó porque respeta a Don René Camacho y aunque hay muchas historias buenas y malas, no saldrán de él.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Sí fue cierto porque es muy importante La Arrolladora, tocamos la cumbre durante los 10 primeros años, eso no lo ha hecho nadie todavía, una banda que esté en primer lugar no lo he visto hoy”, señaló.

“Lo que pasó ahí, se queda ahí, si ellos quieren contar la historia un día que la cuenten ellos, pero no creo que la hagan, ni yo, nunca fue el plan cuando estábamos juntos y menos ahora separados” dejó claro Jorge Medina, quien ahora como solista lleva una carrera alejada de los excesos.

Y al preguntarle por qué no ha sido parte de las “Yakifest” y las reuniones que hace Luis Ángel el Flaco en su restaurante en Mazatlán, donde se juntan todos los exiliados del Recodo, dijo que los respeta como cantantes y amigos, pero es una tontería que hagan esas reuniones.

Celebridades Shakira vende los derechos de sus 145 canciones

“A mí todo ese rollo del Yakifest, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme, el Flaco sé que les caigo bien y nos respetamos, pero me cae tan gordo ver las reuniones de toda esa bola de ‘covidiotas’ haciendo esas fiestas”, señaló contundente porque sus papás se enfermaron de Covid y su hermano es médico, además dos se sus hermanas son enfermeras que luchan contra este virus y no ha visto a su familia.

“Si tú no sientes empatía o dolor por los demás qué clase de humano eres; mis papás estuvieron bien delicados, mis hermanas no ven a su familia, no están en la casa. Que me digan amargado, lo que quieren pero para mí eso es una estupidez, llevarle la muerte a tu familia”, indicó el cantante oriundo de Sinaloa.