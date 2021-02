James Dean, una estrella fugaz que hoy soplaría 90 velas

MADRID. James Dean, que hoy cumpliría 90 años, pasó a formar parte de la historia del cine protagonizando únicamente tres películas, "East of Eden" (1954), "Rebel Without a Cause" (1955) y "Giant" (1955), cintas que le convirtieron en una estrella, tristemente fugaz, cuando encontró la muerte con tan solo 24 años.

James Byron Dean vino al mundo un 8 de febrero de 1931 en la ciudad de Marion (Indiana, EEUU), un lugar inmerso en la convulsión tras el linchamiento meses antes de dos hombres afroamericanos por una horda de furiosos ciudadanos blancos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias



La familia decidió trasladarse a Santa Mónica (California), escenario en el que el pequeño sufriría la pérdida de su madre cuando apenas tenía 9 años.



Un trágico suceso que le marcaría para siempre, al ser únicamente su madre la que compartía con él su amor por la interpretación, y que le separaría casi definitivamente de su padre, tras mandarle este a vivir con sus tíos en una granja de Indiana.



Volvió a la costa oeste y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de California, al tiempo que probaba suerte en "castings" para pequeños papeles televisivos.



Hasta que un buen día, fruto del azar y de su amistad con el actor James Whitmore, encontraría su primer papel en el drama televisivo "Hill Number One".



Dean, no obstante, tomó la decisión de mudarse a Nueva York y entrar en el Actors Studio dirigido por Lee Strasberg, resolución fundamental para su carrera que le propiciaría un papel en el montaje teatral de "See the jaguar” y una participación clave en la adaptación teatral del libro de André Gide "The Immoralist"(1954).



Dos trabajos muy reseñables, especialmente el último en el que se metía en la piel de un extorsionador homosexual, que no pasaron desapercibidos para el director Elia Kazan, uno de los fundadores del Actors Studio.

El 8 de octubre de 1955, James Dean murió a causa de un accidente automovilístico y era enterrado en Fairmount (Indiana), ante más de tres mil personas. Dos días después se produjo el estreno en Nueva York de Giant, última cinta de Dean y el principio de su eterno estrellato entre los "elegidos" de la meca del cine.