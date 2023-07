Fallece el legendario cantante Tony Bennett a los 96 años

El legendario cantante Tony Bennett falleció este viernes a los 96 años en la Nueva York. Bennett sufría Alzheimer desde 2016, sin embargo, se mantuvo grabando hasta el 2021.

Durante años el cantante se mantuvo trabajando ennormalidad, pero fue en el 2018 cuando su salud comenzó a decaer, en ese entonces trabajaba en un álbum junto a Lady Gaga.

Tony Bennett, cuyo nombre real es Anthony Dominick Benedetto, nació el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Queens en la ciudad de Nueva York.

El cantante que se caracterizó por sus temas pop, fue hijo de padres inmigrantes italianos. Pese a la pobreza que experimentó a temprana edad, su padre era tendero, mientras que su madre era costurera, él comenzó a expresarse desde pequeño por lo que decidió estudiar música y también pintura, incluso estuvo en la Escuela Superior de Arte Industrial de Nueva York.





En su juventud paticipó en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial y participó como miembro de un batallón de infanteria en la liberación de un campo de concentración alemán.

Al regresar a Estados Unidos comenzó a incursionar en la industria musical.Sus primeros intentos fueron para Leslie Records en 1949, bajo el nombre "Joe Bari", aunque no tuvo mucho éxito

En un segundo intento de alcanzar la fama, Tony apareció en el programa de talentos de Arthur Godfrey, y consiguió el segundo lugar. Tras esta aparición la cantante Pearl Bailey lo contrató como telonero del club, fue ahí donde el icónico actor Bob Hope vio su talento y lo tomó bajo su protección.

Hope fue quien lo bautizó como Tony Bennett, la cual es una contracción y una americanización de su nombre de pila. Después, Tony fue contratado para su espectáculo en el Paramount Theatre de Nueva York.

Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla de en 1966 con "El Oscar" y en 1999 en se interpretó a sí mismo en la comedia "Analízame" en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal.



Volvió a interpretar una versión de sí mismo, pero esta vez animada, en “Los Simpson".

Cuanto mayor se hacía, más variados eran sus colaboradores. Bennett tenía más de 80 años cuando grabó en 2014 un álbum de duetos con Lady Gaga y realizó una gira mundial con ella en 2015. En sus populares álbumes "Duet" colaboraron desde el Beatle Paul McCartney y la reina del soul Aretha Franklin, hasta la estrella del country Willie Nelson y Bono de U2.

Bennett celebró su 90º cumpleaños en 2016 con una fiesta en Nueva York que atrajo a celebridades como Bruce Willis y John Travolta. El Empire State ofreció un espectáculo de luces en su honor. También publicó unas memorias en 2016 tituladas "Just Getting Started".

Bennett alcanzó la fama con éxitos como "The way you look" y "Tonight". Su carrera como cantante comenzó en 1951 bajo el sello de Columbia Records y donde grabó la mayoria de sus temas y tras siete décadas de éxitos, vendió más de 50 millones de discos y ganó 18 premios Grammys.

Variety recuerda que Frank Sinatra lo llamó el cantante popular más grande del mundo. En sus últimos años, Bennett nunca dejó de trabajar aunque su esposa la recordó como alguien persistente y auténtico pese a la enfermedad degenarativa que sufría.

|| Con información de Reuters y EFE ||