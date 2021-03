Emir Pabón celebra a su padrino Rigo Tovar con disco

Los primeros años de Emir Pabón se acompañan de una buena canción. En su casa siempre había música de fondo, pero fue la calidez y talento de su padrino Rigo Tovar aquello que lo ha guiado durante su camino como artista.

"Mi primer recuerdo de él es el día que me bautizaron, de hecho tengo una foto en mi Instagram, donde sale Rigo Tovar cargándome, y al lado mi padre. Es un recuerdo siempre de una persona muy cariñosa, muy agradable, y la memoria de haber regresado a México y encontrarme con lo que era ya el fenómeno de Rigo Tovar", platicó a El Sol de México.

Cuando el cantante regresó al país después de haber pasado algunos años viviendo en el extranjero, se sorprendió de la gran aceptación que tenía la música de su padrino, y sobre todo de la gran alegría que provocaba en los jóvenes al momento de escucharlo.

"Cuando regresé de Colombia, ya de joven, recuerdo compartir en el colegio sus canciones que todos cantaban. Todos brincando desde el pupitre, haciendo el signo de amor y paz tan característico de Rigo Tovar. Era maravilloso, y posteriormente poder compartir con él personal y luego laboralmente, ir a verlo a un show presencial, ver el fenómeno desde que se bajaba del autobús hasta que se subía al escenario", comentó.

Aunque como artista le enseñó a mantenerse siempre alegre en el escenario, Emir considera que su mayor lección a nivel profesional fue el hecho de que nada en la vida viene regalado, y para cumplir las metas siempre hay que trabajar.

"Te decía que si te gustaba algo, lo hicieras por tu esfuerzo, por tu perseverancia, y que luchará uno por eso", dijo. "Eso es lo más bonito que le puedes decir a uno cuando le gusta hacer algo, que en algún momento lo va a lograr. Ese es el consejo y legado que me pudo haber dejado. También tantos y tantos momentos con mi padre, el Maestro Humberto Pabón, me ha transmitido también lo mismo se conjuntan las dos cosas y yo le he echado muchísimas ganas a todo y cada una de las cosas que hago".

Al preguntarle sobre el legado ante el público que deja el intérprete de "El sirenito", el cantante subraya que es simplemente la alegría, y el gozo de darle a sus escuchas temas que tengan "un 360" románticos, que sean bailables y transmitan felicidad.

Para homenajear su memoria, Emir presenta su primer proyecto como solista titulado Rigo puro amor, en el que incluye temas como Oh qué gusto de volverte a ver, El sirenito, Carita de Ángel, Así soy yo, Mi amiga, mi esposa, mi amante. Para dicho proyecto convocó a algunos colegas como Pee Wee, Jorge Medina, Pedro Fernández, Chico Che Chico, Mariana Seoane y Sandoval.

"Es una bendición poder, de alguna u otra manera, estar en un homenaje a mi padrino Rigo Tovar, con todas esas voces del medio musical. Estoy agradecido de la vida, por transmitir a través de la música ese legado, y mucho cariño".

El también vocalista del grupo Cañaveral adelantó que ya planea una gira promocional del álbum para arrancar en cuanto se reanuden los eventos presenciales, y prometió que todas presentaciones estarán llenas de baile color y una coreografía espectacular.